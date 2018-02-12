«Ювентус» готов заплатить 250 миллионов евро за Кейна

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, туринцы готовы предложить «шпорам» за 24-летнего форварда 250 миллионов евро.

Если сделка состоится, англичанин станет самым дорогим футболистом в истории. На данный момент рекорд принадлежит Неймару, который перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны «Реала». По данным Mundo Deportivo, мадридцы предложили «Тоттенхэму» 200 миллионов евро.

Отметим, что «Ювентус» и «Тоттенхэм» являются соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч этих команд состоится 13 февраля в Турине, ответный — 7 марта в Лондоне.