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18:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» готов заплатить 250 миллионов евро за Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн попал в сферу интересов «Ювентуса», утверждает Don Balon.

Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, туринцы готовы предложить «шпорам» за 24-летнего форварда 250 миллионов евро.

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Если сделка состоится, англичанин станет самым дорогим футболистом в истории. На данный момент рекорд принадлежит Неймару, который перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны «Реала». По данным Mundo Deportivo, мадридцы предложили «Тоттенхэму» 200 миллионов евро.

Отметим, что «Ювентус» и «Тоттенхэм» являются соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч этих команд состоится 13 февраля в Турине, ответный — 7 марта в Лондоне.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с сезона-2011/12. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость, по оценке .transfermarkt.de, составляет 120 миллионов евро. В этом сезоне форвард принял участие в 33 матчах за клуб, забив 32 мяча и сделав 3 голевые передачи.

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