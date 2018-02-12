«Ювентус» готов заплатить 250 миллионов евро за Кейна
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн попал в сферу интересов «Ювентуса», утверждает Don Balon.
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн попал в сферу интересов «Ювентуса», утверждает Don Balon.
По информации источника, туринцы готовы предложить «шпорам» за 24-летнего форварда 250 миллионов евро.
Если сделка состоится, англичанин станет самым дорогим футболистом в истории. На данный момент рекорд принадлежит Неймару, который перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны «Реала». По данным Mundo Deportivo, мадридцы предложили «Тоттенхэму» 200 миллионов евро.
Отметим, что «Ювентус» и «Тоттенхэм» являются соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч этих команд состоится 13 февраля в Турине, ответный — 7 марта в Лондоне.
Кейн выступает за «Тоттенхэм» с сезона-2011/12. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость, по оценке .transfermarkt.de, составляет 120 миллионов евро. В этом сезоне форвард принял участие в 33 матчах за клуб, забив 32 мяча и сделав 3 голевые передачи.