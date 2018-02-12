Легионер «Астаны» покинул клуб перед матчем со «Спортингом» в Лиге Европы
Боснийский полузащитник Срджан Граховац покинул «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Боснийский полузащитник Срджан Граховац покинул «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболист уже попрощался с командой и в ближайшие дни пополнит новый клуб. Скорее всего, это будет хорватская «Риека», куда он перейдет на правах годичной аренды.
25-летний Граховац перешел в «Астану» весной прошлого года и сразу же стал одним из лидеров команды. Босниец был штатным пенальтистом, однако уже летом потерял место в основном составе
В «Астане» Граховац играл на правах аренды — права на его трансфер принадлежали австрийскому «Рапиду». При этом столичный клуб имел право выкупить его трансфер в этом году.
В это межсезонье «Астана» рассталась с двумя легионерами. Форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга был продан за два миллиона евро в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, а албанский нападающий Аздрен Лулаку покинул клуб как свободный агент.
Сейчас «Астана» готовится к первой игре 1/16 финала Лиги Европы против португальского «Спортинга», которая состоится 15 февраля на стадионе «Астана Арена». В последнем контрольном матче подопечные Станимира Стойлова со счетом 11:0 разгромили темиртауский «Шахтер-Булат».