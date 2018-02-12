Легионер «Астаны» покинул клуб перед матчем со «Спортингом» в Лиге Европы

Футболист уже попрощался с командой и в ближайшие дни пополнит новый клуб. Скорее всего, это будет хорватская «Риека», куда он перейдет на правах годичной аренды.

25-летний Граховац перешел в «Астану» весной прошлого года и сразу же стал одним из лидеров команды. Босниец был штатным пенальтистом, однако уже летом потерял место в основном составе из-за подписания венгра Ласло Кляйнхайслера. Всего за столичный клуб Граховац провел 26 матчей и забил восемь мячей.

В «Астане» Граховац играл на правах аренды — права на его трансфер принадлежали австрийскому «Рапиду». При этом столичный клуб имел право выкупить его трансфер в этом году.

В это межсезонье «Астана» рассталась с двумя легионерами. Форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга был продан за два миллиона евро в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, а албанский нападающий Аздрен Лулаку покинул клуб как свободный агент.