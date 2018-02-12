Гари Невилл: Реализация «МЮ» оставляет желать лучшего

Источник: Советский спорт

Напомним, в последней игре «Манчестер Юнайтед» уступил в гостях «Ньюкаслу» со счетом 0:1.

По ходу игры у гостей было немало моментов для взятия ворот — самый яркий из них — неудачный выход Алексиса Санчеса, который не сумел поразить пустые ворота.

Невилл считает, что на данный момент все зависит от позиции главного тренера.

«Нынешний «МЮ» показывает лишь пять процентов той интенсивности, что может. Мне кажется, Жозе Моуринью должен вмешаться в процесс, и объяснить игрокам, в чем проблема. Моуринью должен объединить коллектив, где много талантливых футболистов. Только так они смогут выиграть титул.

Многие думают, что в следующем сезоне, а он станет для Моуринью третьим в качестве наставника «Юнайтед», команда выиграет чемпионат Англии. Но если они не начнут работу над ошибками сейчас, то этого не случится.

Я по-прежнему считаю, что «Манчестер Юнайтед» закончит гонку в нынешнем сезоне на второй позиции. Впереди Кубок Англии и Лига чемпионов, поэтому будет много матчей, где может случиться провал.

Они упустили кучу моментов в матче с «Ньюкаслом», поэтому реализация оставляет желать лучшего. Но, конечно, для команды Рафаэля Бенитеса это был особенный день.

Что касается самого Моуринью, то его работу будут оценивать по выступлениям в премьер-лиге. Это очевидно. Конечно, никто не откажется от победы в Лиге чемпионов, но вряд ли команда сможет завоевать два трофея, — заявил Невилл, чьи слова приводит Sky Sports.