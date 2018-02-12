Футболисты БАТЭ завершили турецкий сбор победой над «Колхети-1913»
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победой завершили первый тренировочный сбор в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победой завершили первый тренировочный сбор в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном спарринге в Белеке подопечные Олега Дулуба уверенно переиграли грузинский клуб «Колхети-1913» — 2:0. На 25-й минуте игры счет открыл Максим Скавыш, а в середине второго тайма Игорь Стасевич установил окончательный результат. До этого чемпионы Беларуси обыграли чешские клубы «Фастав» — 3:2 (голы у БАТЭ — Захар Волков, Станислав Драгун, Максим Скавыш) и «Зброевку» — 1:0 (Станислав Драгун), а также резервный состав российского «Зенита» из
Брестские динамовцы также готовятся к новому сезону в Турции. В очередном контрольном поединке брестчане разгромили «Викингур» с Фарерских островов со счетом 4:0. Голевой дубль оформил Кирилл Кириленко, по разу отличись новобранец «Динамо» Павел Савицкий и ветеран команды Роман Василюк. Подопечные чешского специалиста Радослава Латала 14 февраля встретятся с венгерским «Гонведом».