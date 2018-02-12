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11:25 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ завершили турецкий сбор победой над «Колхети-1913»

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победой завершили первый тренировочный сбор в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном спарринге в Белеке подопечные Олега Дулуба уверенно переиграли грузинский клуб «Колхети-1913» — 2:0. На 25-й минуте игры счет открыл Максим Скавыш, а в середине второго тайма Игорь Стасевич установил окончательный результат. До этого чемпионы Беларуси обыграли чешские клубы «Фастав» — 3:2 (голы у БАТЭ — Захар Волков, Станислав Драгун, Максим Скавыш) и «Зброевку» — 1:0 (Станислав Драгун), а также резервный состав российского «Зенита» из Санкт-Петербурга — 2:1 (Николай Сигневич, Станислав Драгун). Борисовчане уже вернулись на родину и 15 февраля возобновят подготовку к новому сезону.

Вице-чемпионы Беларуси футболисты минского «Динамо» там же в Белеке провели два товарищеских матча. Сначала команда Сергея Гуренко уступила российскому «Анжи» из Махачкалы, который тренирует белорусский специалист Вадим Скрипченко — 0:2, а затем сыграла вничью со словенской «Олимпией» из Любляны — 1:1 (гол у «Динамо» — Александр Нойок, с пенальти). В ближайших планах минчан еще два спарринга с российскими командами: 15 февраля с красноярским «Енисеем», 18 февраля с московским «Динамо».

Брестские динамовцы также готовятся к новому сезону в Турции. В очередном контрольном поединке брестчане разгромили «Викингур» с Фарерских островов со счетом 4:0. Голевой дубль оформил Кирилл Кириленко, по разу отличись новобранец «Динамо» Павел Савицкий и ветеран команды Роман Василюк. Подопечные чешского специалиста Радослава Латала 14 февраля встретятся с венгерским «Гонведом».

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