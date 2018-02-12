Антонио Конте: Я не ревную, когда люди говорят о возможном приходе Энрике

Источник: Советский спорт

Ранее сообщалось, что чемпион Англии провел встречу с экс-наставником «Барселоны», который согласовал условия личного контракта.

По данным СМИ, испанец дал согласие на работу с лондонским клубом, однако, не намерен подписывать контракт по ходу сезона.

Ожидается, что этим летом Антонио Конте покинет «Стэмфорд Бридж», а его место займет новый тренер.

«Моя задача — сделать сильнее каждого игрока. — говорит Конте. — Это касается менталитета, желания, воли и тактики. Думаю, я хорошо справляюсь с этой задачей.

Другое дело — мои отношения с руководством. В этом плане я — настоящая катастрофа, потому что не умею убеждать. Мне нужно поработать над этим, а может, поучиться у других специалистов, как уговаривать клуб тратить деньги на трансферном рынке. Не знаю, может стоит пообщаться с теми, у кого это получается лучше.

Но я тот тренер, который может сделать сильнее любого футболиста. Если его уровень будет оцениваться в 6 баллов, то я помогу ему выйти на 8, — заявил Конте.

«Что касается возможного приглашения Энрике, то я разговаривал с ним. Мы уже встречались на футбольном поле. Луис — хороший человек, я им восхищаюсь. Он фантастический тренер. Энрике выиграл много трофеев с «Барселоной». Он умеет выстроить дисциплину. Я могу долго говорить о нем, потому что это сильный тренер.