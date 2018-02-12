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09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучший стандарт в истории АПЛ. Он продлил неприятную статистику Моуринью

«Реал» уничтожил «Реал» Мадридский «Реал» опять включил голевой фонтан на «Сантьяго Бернабеу».

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«Реал» уничтожил «Реал»

Мадридский «Реал» опять включил голевой фонтан на «Сантьяго Бернабеу». Если в предыдущей домашней игре Примеры команда Зинедина Зидана забила семь мячей «Депортиво», то теперь пять голов от действующих обладателей кубка чемпионов получил «Реал Сосьедад» (5:2). Гости из Сан-Себастьяна, которых, как известно, и принято называть в Испании «Реалом», в отличие от всех остальных «Реалов», ничего не смогли противопоставить хозяевам. Хет-трик в ворота басков сотворил Криштиану Роналду. Португалец существенно улучшил свою статистику в новом году: теперь у него 11 голов в 18 матчах Примеры.

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«Беззащитная» «Барса» — без атаки

Лидер Примеры «Барселона» столкнулась перед матчем с «Хетафе» с огромными проблемами в обороне. Из-за травм и дисквалификаций в распоряжении главного тренера Эрнесто Вальверде остался только один центральный защитник — новичок Йерри Мина, не сыгравший до того ни минуты в чемпионате Испании. Вальверде вынужден был поставить его в основу, а напарником колумбийца стал номинальный левый защитник Лука Динь (с ростом 177 см). «Хетафе» — крепкий середняк Примеры, так что риск был не таким уж маленьким. Тем не менее «Барса» сыграла на ноль, позволив гостям лишь раз пробить в створ. Но и сама не забила, выдав вторую подряд ничью. Видимо, в этот день фаворит слишком опасался увлечься атакой.

Источник: AP 2018

Охота на «лис» по-аргентински

Ещё более впечатляющую скорострельность, чем Роналду, продемонстрировал на выходных нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Лучший бомбардир в истории «горожан» забил четыре гола за 42 минуты, внеся самый большой вклад в победу лидера английской Премьер-лиги над «Лестером». Если в первом тайме на поле присутствовала только тень Агуэро, то после перерыва, когда «лисы» убрали одного центрального защитника, аргентинец разошёлся не на шутку. Эта игра была интересна ещё и возвращением в состав «Лестера» Рияда Мареза, который неделю бастовал из-за сорвавшегося трансфера в «Ман Сити». Алжирец сыграл полчаса, но ничем не запомнился.

Лучший стандарт в истории АПЛ

«Если вы спросите, думаю ли я, что “Ньюкасл” окажется в Чемпионшипе в следующем сезоне, я отвечу: “Ни за что”. Бенитес знает, как набирать очки», — сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем с «Ньюкаслом». Что ж, команда португальца невольно помогла в прошедший уик-энд «сорокам» в борьбе за выживание, проиграв — 0:1. Единственный гол Мэтт Ритчи забил после сумасшедшего розыгрыша штрафного: подачи, скидки и вывода пасом в касание на свободную ударную позицию перед воротами. Возможно, это лучший гол со стандарта в истории АПЛ. Моуринью семь раз играл на «Сент-Джеймс Парк» и, как ни странно, не победил ни разу.

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Ещё один рекорд «резинового» «Уэмбли»

Легендарный стадион «Уэмбли» продолжает бить рекорды посещаемости АПЛ. В субботу новое достижение было установлено на матче 27-го тура между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». «Резиновая» арена вместила в себя 83 222 человека! Прежний рекорд, установленной на игре «шпор» с «Манчестер Юнайтед», — 81 978 зрителей. Полные трибуны вдохновили на очередной гол снайпера «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна. Его точный удар принёс сегодняшним хозяевам «Уэмбли» победу — 1:0. Между тем, для голкипера «канониров» Петера Чеха это девятый матч подряд с пропущенными мячами. У чеха — личный антирекорд.

Пять сотен Буффона

Джанлуиджи Буффон пока не повесил перчатки на гвоздь. 40-летний голкипер всё-таки нашёл в себе силы вернуться на футбольное поле после шокирующей неудачи в составе сборной Италии. В 24-м туре Серии А Буффон вышел в стартовом составе «Ювентуса» на гостевой матч с «Фиорентиной» и помог туринцам одержать сухую победу — 2:0. Для Джанлуиджи это была особенная игра — юбилейная. Теперь на его счету 500 матчей за «старую синьору» в чемпионатах Италии. Буффон стал вторым игроком в истории клуба после Алессандро Дель Пьеро, который достиг этой отметки.

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«Милан» обрёл нового Индзаги?

Кажется, у «Милана» налаживаются дела под руководством Дженнаро Гаттузо. Бывший полузащитник сборной Италии доказывает, что даже «дикарь» способен стать хорошим главным тренером. Его команда одержала четвёртую победу в последних пяти турах Серии А, разорвав на чужом поле СПАЛ (4:0). Первые два мяча у «Милана» забил 20-летний форвард Патрик Кутроне. Его голы напомнили те, которыми славился Филиппо Индзаги. «Мячи в стиле Пиппо? Уважаю его и считаю одним из лучших нападающих в истории клуба. Надеюсь продолжить в том же духе», — признался в интервью счастливый Кутроне.

Юноша прервал чёрную серию «Интера»

В выходные прервалась двухмесячная безвыигрышная серия «Интера», которая составила восемь матчей. Команда Лучано Спаллетти опустилась за это время с первого места на четвёртое, а сам тренер раскритиковал игроков за слабый характер. В воскресенье нерадзурри наконец-то завоевали три очка, взяв верх дома над «Болоньей» — 2:1. На главные роли у «Интера» выходят те, от кого этого не ждали. Второй матч подряд отличился вроде бы списанный с корабля бразилец Эдер. А победный и свой первый в Серии А гол забил Янн Карамо. Да как забил! 19-летний француз сместился с фланга, сыграл в стенку с партнёром, после чего ловким финтом убрал с дороги защитника и здорово пробил.

Ройс вернулся

Замученный травмами Марко Ройс опять вернулся на поле после длительного перерыва. 28-летний игрок отсутствовал с мая, когда повредил колено. В домашнем матче 22-го тура Бундеслиги с «Гамбургом» Ройс попал в основу дортмундской «Боруссии» и сыграл 70 минут. Голами или голевыми передачами не отменился, однако внёс свой вклад в победу (2:0). Во второй игре подряд за «Боруссию» забил новичок Миши Батшуайи, кроме того, нападающий поучаствовал в первой голевой атаке команды. Бельгиец заставляет болельщиков «Челси» сомневаться в правильности решения Антонио Конте отправить его в аренду.

Любовь — это прекрасно!

Вагнер Лав великолепно дебютировал перед болельщиками «Бешикташа». В первой домашней игре за свою новую команду экс-нападающий ЦСКА сделал дубль в ворота аутсайдера турецкой лиги «Карабюкспора». Причём на два гола у 33-летнего бразильца ушло чуть более получаса. Вагнер Лав вышел на замену на 56-й минуте, а уже через три минуты принимал поздравления партнёров и трибун. Ещё один мяч он забил в компенсированное время, доведя счёт до 5:0. Естественно, турецкие СМИ с удовольствием обыгрывают прозвище новичка. Трансфер Вагнера Лав обещает многое «Бешикташу», у которого впереди матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

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