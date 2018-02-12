Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
Лучший стандарт в истории АПЛ. Он продлил неприятную статистику Моуринью
«Реал» уничтожил «Реал» Мадридский «Реал» опять включил голевой фонтан на «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» уничтожил «Реал» Мадридский «Реал» опять включил голевой фонтан на «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» уничтожил «Реал»
Мадридский «Реал» опять включил голевой фонтан на «Сантьяго Бернабеу». Если в предыдущей домашней игре Примеры команда Зинедина Зидана забила семь мячей «Депортиво», то теперь пять голов от действующих обладателей кубка чемпионов получил «Реал Сосьедад» (5:2). Гости из
«Беззащитная» «Барса» — без атаки
Лидер Примеры «Барселона» столкнулась перед матчем с «Хетафе» с огромными проблемами в обороне.
Охота на «лис»
Ещё более впечатляющую скорострельность, чем Роналду, продемонстрировал на выходных нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Лучший бомбардир в истории «горожан» забил четыре гола за 42 минуты, внеся самый большой вклад в победу лидера английской
Лучший стандарт в истории АПЛ
«Если вы спросите, думаю ли я, что “Ньюкасл” окажется в Чемпионшипе в следующем сезоне, я отвечу: “Ни за что”. Бенитес знает, как набирать очки», — сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем с «Ньюкаслом». Что ж, команда португальца невольно помогла в прошедший
Ещё один рекорд «резинового» «Уэмбли»
Легендарный стадион «Уэмбли» продолжает бить рекорды посещаемости АПЛ. В субботу новое достижение было установлено на матче 27-го тура между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». «Резиновая» арена вместила в себя 83 222 человека! Прежний рекорд, установленной на игре «шпор» с «Манчестер Юнайтед», — 81 978 зрителей. Полные трибуны вдохновили на очередной гол снайпера «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна. Его точный удар принёс сегодняшним хозяевам «Уэмбли» победу — 1:0. Между тем, для голкипера «канониров» Петера Чеха это девятый матч подряд с пропущенными мячами. У чеха — личный антирекорд.
Пять сотен Буффона
Джанлуиджи Буффон пока не повесил перчатки на гвоздь. 40-летний голкипер
«Милан» обрёл нового Индзаги?
Кажется, у «Милана» налаживаются дела под руководством Дженнаро Гаттузо. Бывший полузащитник сборной Италии доказывает, что даже «дикарь» способен стать хорошим главным тренером. Его команда одержала четвёртую победу в последних пяти турах Серии А, разорвав на чужом поле СПАЛ (4:0). Первые два мяча у «Милана» забил 20-летний форвард Патрик Кутроне. Его голы напомнили те, которыми славился Филиппо Индзаги. «Мячи в стиле Пиппо? Уважаю его и считаю одним из лучших нападающих в истории клуба. Надеюсь продолжить в том же духе», — признался в интервью счастливый Кутроне.
Юноша прервал чёрную серию «Интера»
В выходные прервалась двухмесячная безвыигрышная серия «Интера», которая составила восемь матчей. Команда Лучано Спаллетти опустилась за это время с первого места на четвёртое, а сам тренер раскритиковал игроков за слабый характер. В воскресенье нерадзурри
Ройс вернулся
Замученный травмами Марко Ройс опять вернулся на поле после длительного перерыва. 28-летний игрок отсутствовал с мая, когда повредил колено. В домашнем матче 22-го тура Бундеслиги с «Гамбургом» Ройс попал в основу дортмундской «Боруссии» и сыграл 70 минут. Голами или голевыми передачами не отменился, однако внёс свой вклад в победу (2:0). Во второй игре подряд за «Боруссию» забил новичок Миши Батшуайи, кроме того, нападающий поучаствовал в первой голевой атаке команды. Бельгиец заставляет болельщиков «Челси» сомневаться в правильности решения Антонио Конте отправить его в аренду.
Любовь — это прекрасно!
Вагнер Лав великолепно дебютировал перед болельщиками «Бешикташа». В первой домашней игре за свою новую команду