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04:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клуб 7-го дивизиона выгнал Пеннанта из-за секс-скандала с его женой

Клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии «Биллерики Таун» объявил об уходе экс-полузащитника «Ливерпуля» Джермейна Пеннанта.

В команде поблагодарили игрока и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.

История на этом не закончилась — британские журналисты узнали причину расставания с хавбеком. Оказалось, что Пеннант был вовлечен в секс-скандал с его женой Элис Гудвин. Супруга футболиста на одном из сайтов для взрослых проводила интемные онлайн-встречи за 6 фунтов стерлингов в минуту. На одном из видео был замечен сам Пеннант. Игрока не видно в кадре, но идентифицировать его удалось по татуировке.

Сам Пеннант отверг все обвинения, заявив, что живет счастливой семейной жизнью.

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