Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
Клуб 7-го дивизиона выгнал Пеннанта из-за секс-скандала с его женой
Клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии «Биллерики Таун» объявил об уходе
Клуб седьмого дивизиона чемпионата Англии «Биллерики Таун» объявил об уходе
В команде поблагодарили игрока и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.
История на этом не закончилась — британские журналисты узнали причину расставания с хавбеком. Оказалось, что Пеннант был вовлечен в
Сам Пеннант отверг все обвинения, заявив, что живет счастливой семейной жизнью.