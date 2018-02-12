Клуб 7-го дивизиона выгнал Пеннанта из-за секс-скандала с его женой

История на этом не закончилась — британские журналисты узнали причину расставания с хавбеком. Оказалось, что Пеннант был вовлечен в секс-скандал с его женой Элис Гудвин. Супруга футболиста на одном из сайтов для взрослых проводила интемные онлайн-встречи за 6 фунтов стерлингов в минуту. На одном из видео был замечен сам Пеннант. Игрока не видно в кадре, но идентифицировать его удалось по татуировке.