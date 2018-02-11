Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева, Навка, Безрукова: все звезды на премьере фильма «Лед»
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Анжелика Варум рассказала, как ласково зовет дочь
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Поклонники не узнали Кристину Орбакайте на новом снимке
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион0
Ренн1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия1
Леванте1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Рома1
Беневенто1
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта2
Эспаньол2
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер3
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
19:30
Саутгемптон0
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант2
Лилль2
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона0
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт1
Боруссия М0
Футбол. Зарубежный
17:15
Ньюкасл Юнайтед1
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур2
Труа1
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер2
Болонья1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево0
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория2
Верона0
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино2
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
15:00
Хаддерсфилд4
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло0
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья1
Жирона0
Все события
СМИ Турции: ракета США сбила Су-25 и спутала карты всем
CAS снова заступился за российских спортсменов
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Канадские СМИ: Оскорбив русского, наш тренер все сделал верно
Американец объяснил, зачем развернул флаг России
Студентка подарила парню букет из денежных купюр
Нетребко пригрозила не выступать в Москве из-за цен на билеты
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Голевые феерии «Арсенала» и «Ювентуса» и другие события уик-энда
10Гассиев нокаутировал Дортикоса
21:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол и передача Салаха помогли «Ливерпулю» победить «Саутгемптон»

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Источник: AFP 2018

В составе «красных» по голу и голевой передаче на свой счет записали Роберту Фирмину и Мохамед Салах.

Благодаря этой победе мерсисайдцы обошли «Тоттенхэм» в турнирной таблице премьер-лиги и вышли на третье место. «Святые», в свою очередь, продолжают располагаться на 18-й строчке.

Саутгемптон 0:2
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
11.02.2018, 19:30 основной раунд: 27-й тур St Mary's Stadium
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Юрген Клопп
Голы
9 Роберту Фирмину (М. Салах) 6′
11 Мохамед Салах (Роберту Фирмину) 42′
Составы
Алекс Маккарти 13
Седрик Суариш 2
Джек Стивенс 5
Уэсли Худт 6
Райан Бертранд 21
Пьер-Эмиль Хейбьерг 23
Гвидо Каррильо 9
Душан Тадич 11
62′ 80′ Ориоль Ромеу 14
Стивен Дэйвис 8
71′ Джеймс Уорд-Проуз 16
Шейн Лонг 7
57′ Марио Лемина 18
Софьян Буфаль 19
1 Лорис Кариус
4 Виргил ван Дейк
26 Эндрю Робертсон
32 Жоэль Матип 37′
66 Трент Александр-Арнолд
5 Джорджиньо Вайналдум
23 Эмре Джан 47′
19 Садио Мане
21 Алекс Окслейд-Чемберлен 60′
7 Джеймс Милнер
9 Роберту Фирмину 79′
20 Адам Лаллана
11 Мохамед Салах 89′
6 Деян Ловрен
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 4
3 Угловые 1
5 Фолы 8
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Саутгемптон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Самое важное заявление дня по российским спортсменам!
Разрыв селезенки, перелом таза — как с этим можно взять медаль?
Загитова обратилась к российским болельщикам (видео)
Павличенко: Конфликт с Демченко помешал успешно выступить на ОИ
Россиянки проиграли сборной Словакии в матче Кубка Федерации
Бог дал, Лох не взял. Россия опускается на дно медального зачета
Гол Евгения Малкина вошёл в топ-10 лучших на неделе в НХЛ
Французская фристайлистка выиграла золото в могуле на Олимпиаде
Новости
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Принц Уильям высказался о появлении близнецов Слова наследника престола породили новую волну обсуждений публики.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь