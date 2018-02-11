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Гол и передача Салаха помогли «Ливерпулю» победить «Саутгемптон»
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
В составе «красных» по голу и голевой передаче на свой счет записали Роберту Фирмину и Мохамед Салах.
Благодаря этой победе мерсисайдцы обошли «Тоттенхэм» в турнирной таблице
|Саутгемптон
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0:2
Первый тайм: 0:2
|Ливерпуль
|Маурисио Пеллегрино
|Юрген Клопп
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|1
|5
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)