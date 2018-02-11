Гол узбекского новичка принес «Ордабасы» ничью с клубом УПЛ

Стоит отметить, что «Александрия» после 19 игр нынешнего сезона занимает в турнирной таблице восьмое место. По итогам встречи же «Ордабасы» с этим коллективом была зафиксирована ничья — 1:1, единственный гол у шымкентцев провел узбекский нападающий Иван Нагаев.