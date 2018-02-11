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21:36 (мск), источник: Sports.kz

Гол узбекского новичка принес «Ордабасы» ничью с клубом УПЛ

В товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе у Турции шымкентский «Ордабасы» сыграл товарищеский матч с клубом украинской Премьер-Лиги «Александрией», сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанской команды.

Стоит отметить, что «Александрия» после 19 игр нынешнего сезона занимает в турнирной таблице восьмое место. По итогам встречи же «Ордабасы» с этим коллективом была зафиксирована ничья — 1:1, единственный гол у шымкентцев провел узбекский нападающий Иван Нагаев.

«Ордабасы» — «Aлександрия» (Украина) 1:1 (1:1)

Голы: Нагаев 40 «Ордабасы»:

1-й тайм: Нарзикулов, Бочаров, Симчевич, Ковальчук, Фонтанелло, Даутов, Ерланов, Тунгышбаев, Толебек, Нагаев, Хижниченко.

2-й тайм: Фомичев, игрок на просмотре, Ли, Досмагамбетов, игрок на просмотре, Сулей, Зулфикаров, Абрахман.

11 февраля. Анталья. «Susesi».

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