Гол узбекского новичка принес «Ордабасы» ничью с клубом УПЛ
В товарищеском матче на
В товарищеском матче на
Стоит отметить, что «Александрия» после 19 игр нынешнего сезона занимает в турнирной таблице восьмое место. По итогам встречи же «Ордабасы» с этим коллективом была зафиксирована ничья — 1:1, единственный гол у шымкентцев провел узбекский нападающий Иван Нагаев.
«Ордабасы» — «Aлександрия» (Украина) 1:1 (1:1)
Голы: Нагаев 40 «Ордабасы»:
1-й тайм: Нарзикулов, Бочаров, Симчевич, Ковальчук, Фонтанелло, Даутов, Ерланов, Тунгышбаев, Толебек, Нагаев, Хижниченко.
2-й тайм: Фомичев, игрок на просмотре, Ли, Досмагамбетов, игрок на просмотре, Сулей, Зулфикаров, Абрахман.
11 февраля. Анталья. «Susesi».