«Барселона» второй раз подряд не смогла победить в матче Примеры

Источник: AFP 2018

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, каталонская команда второй тур подряд не смогла одержать победу в матче Примеры. В гостевой встрече предыдущего тура «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1). «Хетафе» сыграл вничью в четвёртом матче чемпионата Испании подряд.