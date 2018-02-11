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20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» второй раз подряд не смогла победить в матче Примеры

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала на своём поле «Хетафе».

Источник: AFP 2018

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, каталонская команда второй тур подряд не смогла одержать победу в матче Примеры. В гостевой встрече предыдущего тура «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1). «Хетафе» сыграл вничью в четвёртом матче чемпионата Испании подряд.

«Барселона» (59 очков) остаётся на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая на семь баллов «Атлетико», который занимает вторую строчку. «Хетафе» (30) располагается на десятом месте.

Барселона 0:0
Первый тайм: 0:0
Хетафе
11.02.2018, 18:15 основной раунд: 23-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Пепе Бордалас
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Люка Динь 19
90+3′ Йерри Мина 24
Иван Ракитич 4
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
62′ Филиппе Коутинью 14
Андрес Иньеста 8
54′ 82′ Серхио Бускетс 5
Паулинью 15
63′ Пако Алькасер 17
Усман Дембеле 11
13 Висенте Гуаита 90+3′
22 Дамиан Суарес
3 Виторину Габриэл Антунеш 65′
2 Даконам Джене
4 Бруно Гонсалес
12 Франсиско Портильо
18 Мауро Арамбарри 44′
21 Файкаль Фажр
23 Амат Ндиай 85′
19 Видаль Хорхе Молина
10 Гаку Сибасаки 88′
6 Леандро Кабрера
9 Родригес Анхель 78′
8 Матье Фламини
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 1
9 Угловые 4
7 Фолы 13
7 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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