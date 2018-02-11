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«Барселона» второй раз подряд не смогла победить в матче Примеры
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала на своём поле «Хетафе».
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала на своём поле «Хетафе».
Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, каталонская команда второй тур подряд не смогла одержать победу в матче Примеры. В гостевой встрече предыдущего тура «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1). «Хетафе» сыграл вничью в четвёртом матче чемпионата Испании подряд.
«Барселона» (59 очков) остаётся на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая на семь баллов «Атлетико», который занимает вторую строчку. «Хетафе» (30) располагается на десятом месте.
|Эрнесто Вальверде
|Пепе Бордалас
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|1
|9
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|13
|7
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)