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19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ньюкасл» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед»

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед».

Источник: AFP 2018

Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Мэтт Ритчи, который отличился на 65-й минуте. Таким образом, «сороки» прервали серию из четырёх матчей без побед в чемпионате.

«Манчестер Юнайтед» (56 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Ньюкасл» (28) — на 13-й строчке.

Ньюкасл Юнайтед 1:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
11.02.2018, 17:15 основной раунд: 27-й тур St. James’ Park
Главные тренеры
Рафаэль Бенитес Жозе Моуринью
Голы
65′ Мэтт Ритчи (Д. Гэйл) 11
Составы
Мартин Дубравка 12
ДеАндре Йедлин 22
Пол Дамметт 3
Джамал Ласкеллес 6
Флориан Лежен 20
Мэтт Ритчи 11
Джонджо Шелви 8
Мохамед Диаме 10
84′ Кенеди 15
Кристиан Атсу 30
90′ Айосе Перес 17
Исаак Хэйден 14
80′ Дуайт Гэйл 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу 21
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия 88′
18 Эшли Янг
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг 64′
7 Алексис Санчес
11 Антони Марсьяль
9 Ромелу Лукаку
14 Джесси Лингард 66′
8 Хуан Мануэль Мата
6 Поль Погба 66′
16 Майкл Кэррик
31 Неманья Матич 77′
39 Скотт Мактоминэй
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 5
0 Угловые 10
12 Фолы 15
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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