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«Ньюкасл» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед»
В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед».
В матче 27-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед».
Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Мэтт Ритчи, который отличился на 65-й минуте. Таким образом, «сороки» прервали серию из четырёх матчей без побед в чемпионате.
«Манчестер Юнайтед» (56 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице английской
|Ньюкасл Юнайтед
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Манчестер Юнайтед
|Рафаэль Бенитес
|Жозе Моуринью
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Угловые
|10
|12
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)