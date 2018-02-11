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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Брюгге» без Габулова упустил победу в матче чемпионата Бельгии

В матче 26-го тура чемпионата Бельгии «Васланд-Беверен» принимал на своём поле «Брюгге».

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Фретьель» и завершилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд в счёте на 73-й минуте благодаря голу Ханса Ванакена с пенальти. Хозяева отыгрались, забив гол в концовке. На 42-й минуте «Васланд-Беверен» не реализовал пенальти.

Российский голкипер «Брюгге» Владимир Габулов весь матч провёл на скамейке запасных. Ворота команды, как и в предыдущем ответном полуфинальном матче Кубка Бельгии со «Стандардом» (3:2), защищал Кеннет Вермер.

«Брюгге» (58 очков) занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, «Васланд-Беверен» (33) находится на восьмой строчке.

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