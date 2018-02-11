«Брюгге» без Габулова упустил победу в матче чемпионата Бельгии

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Фретьель» и завершилась со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд в счёте на 73-й минуте благодаря голу Ханса Ванакена с пенальти. Хозяева отыгрались, забив гол в концовке. На 42-й минуте «Васланд-Беверен» не реализовал пенальти.

Российский голкипер «Брюгге» Владимир Габулов весь матч провёл на скамейке запасных. Ворота команды, как и в предыдущем ответном полуфинальном матче Кубка Бельгии со «Стандардом» (3:2), защищал Кеннет Вермер.