Левандовски в седьмой раз подряд стал футболистом года в Польше

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Об этом игрок сообщил в своём «инстаграме».

29-летний футболист неизменно признаётся лучшим в своей стране с 2011 года. В 2017 году он провёл за клуб и сборную 55 матчей и отметился 53 забитыми мячами.

Тренером года в Польше признали наставника сборной страны Адама Навалку, который сумел вывести команду на ЧМ-2018. Для Навалки это третий титул подряд.