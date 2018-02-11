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Левандовски в седьмой раз подряд стал футболистом года в Польше
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски удостоился награды игрока года в родной Польше.
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски удостоился награды игрока года в родной Польше.
Об этом игрок сообщил в своём «инстаграме».
29-летний футболист неизменно признаётся лучшим в своей стране с 2011 года. В 2017 году он провёл за клуб и сборную 55 матчей и отметился 53 забитыми мячами.
Тренером года в Польше признали наставника сборной страны Адама Навалку, который сумел вывести команду на ЧМ-2018. Для Навалки это третий титул подряд.