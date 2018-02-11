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«Севилья» одолела «Жирону», не реализовавшую пенальти
В матче 23-го тура испанской Примеры «Севилья» обыграла «Жирону».
В матче 23-го тура испанской Примеры «Севилья» обыграла «Жирону».
Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья), завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 46-й минуте, когда точным ударом отметился Пабло Сарабия. При этом в конце первого тайма гости получили право на пенальти, но Франсиско Адай реализовать 11-метровый не сумел — Серхио Рико его удар отразил.
В таблице испанского первенства «Севилья» (36 очков) располагается на шестой строчке, а «Жирона» (31) на девятой.
|Винченцо Монтелла
|Пабло Мачин
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|19
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)