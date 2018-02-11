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16:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» одолела «Жирону», не реализовавшую пенальти

В матче 23-го тура испанской Примеры «Севилья» обыграла «Жирону».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья), завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 46-й минуте, когда точным ударом отметился Пабло Сарабия. При этом в конце первого тайма гости получили право на пенальти, но Франсиско Адай реализовать 11-метровый не сумел — Серхио Рико его удар отразил.

В таблице испанского первенства «Севилья» (36 очков) располагается на шестой строчке, а «Жирона» (31) на девятой.

Севилья 1:0
Первый тайм: 0:0
Жирона
11.02.2018, 14:00 основной раунд: 23-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Пабло Мачин
Голы
46′ Пабло Сарабия 17
Нереализованные пенальти
11 Ф. Адай 41′
Составы
Серхио Рико 1
Клеман Лангле 5
Серхио Эскудеро 18
Габриэль Меркадо 25
Карлос Хоакин Корреа 11
43′ Гвидо Писарро 14
Стивен Н`Зонзи 15
Гонсалес Хесус Навас 16
78′ Пабло Сарабия 17
Мигель Лаюн 3
85′ Франко Васкес 22
Йоханнес Гайс 12
40′ 64′ Луис Муриэль 20
Виссам Бен Йеддер 9
13 Яссин Буну
2 Бернардо Эспиноса
4 Чимено Хонас Ромалью
11 Франсиско Адай 45+2′
15 Рамирес Лопес Хуанпе
6 Алекс Гранель
9 Кристиан Порту
24 Гарсиа Фрейре Борха 43′
3 Хоан Мохика 78′
21 Карлес Планас
8 Пере Понс 45′
23 Алейкс Гарсия
14 Майкл Олунга 70′
19 Энтони Лосано
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 6
7 Угловые 2
13 Фолы 19
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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