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«Бавария» продлила контракт с Ульрайхом до 2021 года
Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх продлил контракт с клубом.
Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх продлил контракт с клубом.
Новое соглашение с 29-летним вратарём рассчитано до 30 июня 2021 года. Предыдущий контракт Ульрайха заканчивался грядущим летом.
В «Баварию» немецкий страж ворот перешёл из «Штутгарта» в 2015 года. В отсутствии травмированного Мануэля Нойера Ульрайх является основным голкипером немецкого гранда.
«Я рад, что “Бавария” будет полагаться на меня в будущем, что они поверили в меня, и что я могу помочь этому великому клубу достигнуть поставленных целей в ближайшие несколько лет. К тому же, моя семья и я чувствуем себя очень хорошо в Мюнхене», — приводит слова Ульрайха официальный сайт «Баварии».