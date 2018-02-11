«Бавария» продлила контракт с Ульрайхом до 2021 года

«Я рад, что “Бавария” будет полагаться на меня в будущем, что они поверили в меня, и что я могу помочь этому великому клубу достигнуть поставленных целей в ближайшие несколько лет. К тому же, моя семья и я чувствуем себя очень хорошо в Мюнхене», — приводит слова Ульрайха официальный сайт «Баварии».