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00:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эллардайс извинился перед Ходжсоном

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон принял извинения от главного тренера «Эвертона» Сэма Эллардайса.

Источник: Reuters

Ранее Эллардайс заявил, что сборная Англии при Ходжсоне выглядела «жалко».

— Сэм позвонил мне в четверг, — приводит Mirror слова Ходжсона. — Я был рад получить и принять это извинение, и, насколько мне сейчас известно, этот вопрос — дело прошлого.

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