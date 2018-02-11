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Эллардайс извинился перед Ходжсоном
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон принял извинения от главного тренера «Эвертона» Сэма Эллардайса.
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон принял извинения от главного тренера «Эвертона» Сэма Эллардайса.
Ранее Эллардайс заявил, что сборная Англии при Ходжсоне выглядела «жалко».
— Сэм позвонил мне в четверг, — приводит Mirror слова Ходжсона. — Я был рад получить и принять это извинение, и, насколько мне сейчас известно, этот вопрос — дело прошлого.