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00:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«МанСити» разгромил «Лестер». Агуэро сделал покер, Марез сыграл 30 минут

Рияда Мареза приветствовал Манчестер, о чём он мечтал в январе. Серхио Агуэро сотворил покер за тайм.

Марез не ушёл и вернулся

Рияд Марез сыграл на стадионе «Этихад — Сити от Манчестер». Этого события ждали ещё в январе, но оно случилось только сейчас. И совсем не в тех обстоятельствах, на которые рассчитывал сам игрок сборной Алжира.

Напомним краткое содержание предыдущих серий драмы с участием Мареза. В зимнее трансферное окно 26-летний полузащитник в очередной раз попросил «Лестер» о продаже в более богатый и амбициозный клуб. По данным британских СМИ, «Манчестер Сити» предложил «лисам» за их звезду 60 млн фунтов стерлингов. Рияд подал официальный запрос в клуб о трансфере, однако «Лестер» потребовал 90 млн фунтов стерлингов. «Горожане» денег, конечно, не считают, но в данном случае идти на поводу продавца отказались. Переговоры между сторонами ни к чему не привели.

Наступил февраль, окно захлопнулось — Марез устроил забастовку. В течении восьми дней алжирец игнорировал тренировки «лис», пропустил матч с «Суонси». Клуб принял решение оштрафовать Рияда, который вдобавок перестал бы получать зарплату в случае продолжения бойкота работы. В СМИ даже просочилась информация, что «Манчестер Сити» откажется от борьбы за Мареза будущим летом из-за его поведения, правда, это скорее похоже на какой-то провокационный вброс со стороны руководителей «Лестера». Тем не менее, за день до игры 27-го тура с лидером АПЛ Рияд вернулся к тренировкам. Возможно, его главной мотивацией стал как раз шанс показать себя перед Хосепом Гвардиолой на «Этихад — Сити оф Манчестер». Более того, полузащитник принёс официальные извинения, пообещав и дальше выкладываться на сто процентов в матчах за свою нынешнюю команду.

Учитывая состояние Мареза, вполне логично, что главный тренер «Лестера» Клод Пюэль оставил его на скамейке запасных. Алжирец вышел на замену за полчаса до финального свистка при счёте 3:1 в пользу хозяев. Стадион, кстати, встретил появление несостоявшегося новичка «Ман Сити» аплодисментами. Вот только Рияд ничем не запомнился. Его статистика: 17 касаний мяча, ноль ударов и ноль ключевых передач. Самый яркий эпизод с участием Мареза: рывок к воротам Эдерсона в контратаке на 72-й минуте, когда полузащитник ускользнул от двух оппонентов и выбегал на перспективную позицию по центру. Илкай Гюндоган грамотно сфолил, заработав «горчичник». Штрафной был разыгран «Лестером» бездарно.

Быть может, лучшие матчи алжирца на этом стадионе ещё впереди, и они будут в форме игрока «горожан». Но вообще-то кажется, что нынешний «Ман Сити» не нуждается ни в Марезе, ни в каком-либо ещё футболисте. У команды Гвардиолы достаточно большая обойма даже на фоне травм, а с качеством игры и результатами — полный порядок.

Агуэро: в плену на 45 минут

Главным героем противостояния бывших и будущих чемпионов Англии стал нападающий Серхио Агуэро. Лучший бомбардир в истории «Ман Сити» оформил покер. Впрочем, все его геройства пришлись на второй тайм, а до перерыва аргентинец был нейтрализован пятью защитниками «Лестера», включая трех центральных.

Пюэль отошёл от привычной системы и специально под лидера АПЛ приготовил сверхоборонительную тактику. Она дала эффект в борьбе конкретно с Агуэро, но всё равно не помогла избежать раннего пропущенного мяча. Поначалу «лисам» не удалось не то что высунуть нос на чужую половину, а даже нормально выйти со своей трети поля. Сумасшедший прессинг «Мас Сити» дал быстрый эффект в виде гола Рахима Стрелинга уже на 3-й минуте. Однако «Лестеру» повезло отыграться на ровном месте, сбив на время кураж фаворита. Форвард гостей Джейми Варди совершил за полтайма всего три касания мяча, зато реализовал первый же свой момент. Отчасти Варди повезло: Николас Отаменди разогнал этот контрвыпад соперника «обрезом», другие защитники «Ман Сити» совершили слабое касание мяча в двух подкатах, а новый многомиллионный стоппер «горожан» Эмерик Лапорт до сего дня только в теории представлял, чего ждать от Варди. Теперь будет готов. Джейми забил из-под него, а потом слегка спровоцировал Лапорта: игроки «пободались» и получили по жёлтой карточке.

После перерыва Пюэль почему-то решил перейти на схему с квартетом защитником. Видимо, понимал, что с пятью «Лестер» по такой игре долго не протянет. Но стало только хуже. Агуэро сполна воспользовался появившейся свободой. Гости опять пропустили почти сразу после выхода из раздевалки, а в результате были разгромлены — 1:5. Подвели их в том числе собственные грубейшие промахи со стороны защитника Гарри Магира (заснул на ходу при втором голе) и Каспера Шмейхеля (подарил мяч «Ман Сити» при четвёртом). А вот третий гол «Ман Сити» — пример того, как важно идти в прессинг, даже когда кажется, что мяч уже потерян. Кайл Уолкер побежал вперёд наудачу, поджал соперника, после чего «Лестер» ошибся и пропустил. Самым же красивым стал, пожалуй, последний гол Агуэро, забитый великолепным ударом из-за штрафной.

А как там Зинченко?

Бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко в третий раз попал в основу «Ман Сити» на матч АПЛ. Гвардиола по традиции отправил 21-летнего украинца на позицию левого защитника, откуда нередко начинались атаки «горожан». Были по ходу матча у Зинченко и обязательные для «крайков» «горожан» смещения в центр, где он, получая мяч, искал возможность для обостряющих передач. Пожалуй, самый запоминающийся такой эпизод случился на 33-й минуте. Зинченко шикарным пасом вразрез бросил к воротам «Лестера» Кевина Де Брёйне и бельгиец едва не забил.

Конечно, в обороне Александр всё ещё действует небезупречно, поскольку навыков защитника ему по-прежнему недостаёт. Да и в эпизоде с пропущенным голом он как раз был одним из тех, кто не сумел выбить мяч из-под ног Варди. Пару-тройку раз Зинченко ошибся в простых вроде бы передачах. Но в целом Гвардиола, скорее всего, доволен, как молодой легионер справляется с задачей. Кстати, Марез вышел именно в ту зону, за которую отвечал украинец. Главный тренер тут же отреагировал на это надёжной заменой Зинченко на Данило. Стиль стилем, а результат превыше всего.

Манчестер Сити 5:1
Первый тайм: 1:1
Лестер
10.02.2018, 20:30 основной раунд: 27-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Клод Пюэль
Голы
3′ Рахим Стерлинг (К. Де Брейне) 7
48′ Серхио Агуэро (К. Де Брейне) 10
53′ Серхио Агуэро (К. Де Брейне) 10
77′ Серхио Агуэро 10
90′ Серхио Агуэро (Ф. Фоден) 10
9 Джейми Варди 24′
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
83′ Эмерик Ляпорт 14
73′ Илкай Гюндоган 8
Кевин Де Брейне 17
Рахим Стерлинг 7
Бернарду Силва 20
Серхио Агуэро 10
65′ Александр Зинченко 35
Луис да Силва Данилу 3
81′ Николас Отаменди 30
Джон Стоунс 5
80′ Фернандинью 25
Фил Фоден 47
1 Каспер Шмайхель
28 Кристиан Фукс
15 Гарри Магуайр 89′
16 Александр Драгович
22 Мэттью Джеймс
11 Марк Олбрайтон
25 Уилфред Ндиди 71′
9 Джейми Варди 83′
3 Бен Чилвелл 62′
8 Келечи Ихеаначо
14 Адриэн Силва 45′
2 Дэнни Симпсон
33 Фуссени Диабате 62′
26 Рияд Махрез
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 2
11 Удары в створ 2
8 Угловые 2
10 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майк Джоунс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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