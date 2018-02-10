Победа над «Анже» позволила «Монако» занять вторую строчку в турнирной таблице

Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан Буин» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.



В составе победителей отличились Стеван Йоветич, который сделал дубль, и Андреа Раджи. Ещё один мяч — результат автогола вратаря «Анже» Людовика Бютеля. «Монако» поднялся на второе место в турнирной таблице, его отставание от лидирующего «ПСЖ» теперь составляет 12 очков.



В других матчах тура «Бордо» оказался сильнее «Амьена» (3:2), «Дижон» в концовке встречи взял верх над «Ниццей» (3:2), «Генгам» и «Кан» так и не сумели открыть счёт и разошлись миром (0:0), а «Монпелье» на выезде одержал минимальную победу над «Метцем» (1:0).