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00:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Победа над «Анже» позволила «Монако» занять вторую строчку в турнирной таблице

«Монако» уверенно победил «Анже» в матче 25-го тура чемпионата Франции.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан Буин» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Стеван Йоветич, который сделал дубль, и Андреа Раджи. Ещё один мяч — результат автогола вратаря «Анже» Людовика Бютеля. «Монако» поднялся на второе место в турнирной таблице, его отставание от лидирующего «ПСЖ» теперь составляет 12 очков.

В других матчах тура «Бордо» оказался сильнее «Амьена» (3:2), «Дижон» в концовке встречи взял верх над «Ниццей» (3:2), «Генгам» и «Кан» так и не сумели открыть счёт и разошлись миром (0:0), а «Монпелье» на выезде одержал минимальную победу над «Метцем» (1:0).

Анже 0:4
Первый тайм: 0:2
Монако
10.02.2018, 22:00 основной раунд: 25-й тур Raymond Kopa
Главные тренеры
Стефан Мулен Леонарду Жардим
Голы
16 Людовик Бютель 10′
10 Стеван Йоветич 30′
10 Стеван Йоветич 65′
24 Андреа Раджи 71′
Составы
Людовик Бютель 16
Йоанн Андре 3
Исмаэль Траоре 8
13′ Ромен Тома 24
Абдулай Бамба 25
Тома Мангани 5
Батист Сантамария 18
Карл Токо-Экамби 7
85′ Принс Оньянге 6
Тома Туре 27
72′ Пьеррик Капель 15
Джефф Рейне-Аделаида 22
63′ Анжело Фюльжини 23
Билли Кеткеофомфон 14
30 Сейду Си
2 Фабинью
5 Жемерсон
24 Андреа Раджи
25 Камиль Глик
8 Жоау Моутинью
17 Юри Тилеманс
10 Стеван Йоветич
19 Джибриль Сидибе 86′
38 Альмами Туре
20 Маркуш Лопеш 74′
7 Рашид Геззаль
15 Адама Диакаби 64′
27 Тома Лемар
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 6
4 Угловые 3
11 Фолы 6
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Тома Леонар (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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