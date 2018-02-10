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10 февраля, источник: Sports.kz

«Ордабасы» подписал автора 50 голов в чемпионате Узбекистана

Узбекский нападающий Иван Нагаев официально перешел в стан шымкентского «Ордабасы».

Иван Нагаев начинал профессиональную карьеру в 2007 году в составе каршинского «Насафа». В дальнейшем выступал за «Металлург» (Бекабад), «Навбахор», «Бунедкор», «Динамо» (Самарканд), «Локомотив» (Ташкент), «Бухару».

Самый успешный период его карьеры прошел в «Локомотиве» (2013−2016). В 53 матчах забил 24 гола. Помог железнодорожникам стать серебряным призером страны (2013, 2014) и завоевать Кубок Узбекистана (2014). В сезоне-2015 был арендован на полгода кувейтской командой «Аль-Кадисия», в шести матчах забил два гола.

Прошлый сезон отыграл за «Бухару» — десять голов в 29 играх. Всего в высшей лиге чемпионата Узбекистана провел 143 встречи, в которых отметился 50 голами. На счету имеет игры в азиатской Лиге чемпионов и квалификации чемпионата мира.

В 2010—2011 годах Нагаев выступал в составе «молодежки», а с 2012 года являлся игроком национальной команды. В 2013 году завершил карьеру в национальной сборной Узбекистана.

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