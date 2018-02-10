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22:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Покер Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Лестер»

«Манчестер Сити» дома разгромил «Лестер» (5:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Источник: Спорт-Экспресс

В составе хозяев поля покером отметился лучший бомбардир в истории «горожан» Серхио Агуэро. После этой встречи на его счету 197 мячей за клуб. Также в составе победителей точным ударом отметился Рахим Стерлинг. Единственный мяч в составе гостей на счету Джейми Варди.

После 27 туров команда Хосепа Гвардьолы продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 72 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку «Манчестер Юнайтед» составляет 16 баллов (у «красных дьяволов» одна игра в запасе).

Манчестер Сити 5:1
Первый тайм: 1:1
Лестер
10.02.2018, 20:30 основной раунд: 27-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Клод Пюэль
Голы
3′ Рахим Стерлинг (К. Де Брейне) 7
48′ Серхио Агуэро (К. Де Брейне) 10
53′ Серхио Агуэро (К. Де Брейне) 10
77′ Серхио Агуэро 10
90′ Серхио Агуэро (Ф. Фоден) 10
9 Джейми Варди 24′
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
83′ Эмерик Ляпорт 14
73′ Илкай Гюндоган 8
Кевин Де Брейне 17
Рахим Стерлинг 7
Бернарду Силва 20
Серхио Агуэро 10
65′ Александр Зинченко 35
Луис да Силва Данилу 3
81′ Николас Отаменди 30
Джон Стоунс 5
80′ Фернандинью 25
Фил Фоден 47
1 Каспер Шмайхель
28 Кристиан Фукс
15 Гарри Магуайр 89′
16 Александр Драгович
22 Мэттью Джеймс
11 Марк Олбрайтон
25 Уилфред Ндиди 71′
9 Джейми Варди 83′
3 Бен Чилвелл 62′
8 Келечи Ихеаначо
14 Адриэн Силва 45′
2 Дэнни Симпсон
33 Фуссени Диабате 62′
26 Рияд Махрез
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 2
11 Удары в створ 2
8 Угловые 2
10 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майк Джоунс (Англия)
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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