Цитаты первого российского медалиста Игр-2018.
Покер Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Лестер»
«Манчестер Сити» дома разгромил «Лестер» (5:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» дома разгромил «Лестер» (5:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
В составе хозяев поля покером отметился лучший бомбардир в истории «горожан» Серхио Агуэро. После этой встречи на его счету 197 мячей за клуб. Также в составе победителей точным ударом отметился Рахим Стерлинг. Единственный мяч в составе гостей на счету Джейми Варди.
После 27 туров команда Хосепа Гвардьолы продолжает лидировать в турнирной таблице
|Манчестер Сити
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5:1
Первый тайм: 1:1
|Лестер
|Хосеп Гвардьола
|Клод Пюэль
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|2
|11
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майк Джоунс (Англия)