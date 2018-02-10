Покер Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Лестер»

В составе хозяев поля покером отметился лучший бомбардир в истории «горожан» Серхио Агуэро. После этой встречи на его счету 197 мячей за клуб. Также в составе победителей точным ударом отметился Рахим Стерлинг. Единственный мяч в составе гостей на счету Джейми Варди.