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22:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» одержала девятую победу подряд, обыграв «Шальке»

«Бавария» дома обыграла «Шальке» в матче 22-го тура чемпионата Германии.

Источник: Спорт-Экспресс

В составе хозяев поля голами отметились Роберт Левандовски и Томас Мюллер. У проигравших единственный мяч на счету Франко Ди Санто.

Для мюнхенцев эта победа стала девятой подряд в национальном первенстве. Гельзенкирхенцы, в свою очередь, потерпели третье поражение в пяти последних играх.

Бавария 2:1
Первый тайм: 2:1
Шальке-04
10.02.2018, 20:30 основной раунд: 22-й тур Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Доменико Тедеско
Голы
6′ Роберт Левандовски 9
36′ Томас Мюллер (А. Роббен) 25
9 Франко Ди Санто (Л. Горецка) 29′
Составы
Свен Ульрайх 26
Матс Хуммельс 5
Давид Алаба 27
Арьен Роббен 10
59′ Артуро Видаль 23
Томас Мюллер 25
Джошуа Киммих 32
Роберт Левандовски 9
71′ Джером Боатенг 17
Никлас Зюле 4
77′ Франк Рибери 7
Кингсли Коман 29
42′ 81′ Хамес Родригес 11
Хави Мартинес 8
1 Ральф Ферманн
20 Тило Керер
29 Роналду Апаресиду Родригес Налду
8 Леон Горецка
17 Бенжамен Стамбули
18 Даниэль Калиджури
28 Алессандро Шепф
36 Брель Эмболо
7 Макс Майер 59′ 17′
24 Бастиан Очипка
9 Франко Ди Санто 77′
11 Евгений Коноплянка
19 Гвидо Бургшталлер 65′ 50′
25 Амин Арит
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
4 Угловые 3
15 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
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