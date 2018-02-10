Цитаты первого российского медалиста Игр-2018.
«Бавария» одержала девятую победу подряд, обыграв «Шальке»
«Бавария» дома обыграла «Шальке» в матче 22-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» дома обыграла «Шальке» в матче 22-го тура чемпионата Германии.
В составе хозяев поля голами отметились Роберт Левандовски и Томас Мюллер. У проигравших единственный мяч на счету Франко Ди Санто.
Для мюнхенцев эта победа стала девятой подряд в национальном первенстве. Гельзенкирхенцы, в свою очередь, потерпели третье поражение в пяти последних играх.
|Юпп Хайнкес
|Доменико Тедеско
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)