Цитаты первого российского медалиста Игр-2018.
Гол Неймара помог «ПСЖ» взять верх над «Тулузой»
«ПСЖ» одержал победу над «Тулузой» в матче 25-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.
«ПСЖ» одержал победу над «Тулузой» в матче 25-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 68-й минуте забил Неймар.
После этой игры «ПСЖ» набрал 65 очков и продолжает лидировать в чемпионате. «Тулуза» с 26 баллами занимает 15-е место.
|Микаэль Дебев
|Эмери Унаи
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Удары (всего)
|21
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Угловые
|10
|20
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)