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22:31 (мск), источник: Советский спорт

Гол Неймара помог «ПСЖ» взять верх над «Тулузой»

«ПСЖ» одержал победу над «Тулузой» в матче 25-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.

Источник: Reuters

Единственный гол в этой встрече на 68-й минуте забил Неймар.

После этой игры «ПСЖ» набрал 65 очков и продолжает лидировать в чемпионате. «Тулуза» с 26 баллами занимает 15-е место.

Тулуза 0:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
10.02.2018, 19:00 основной раунд: 25-й тур Stadium Municipal
Главные тренеры
Микаэль Дебев Эмери Унаи
Голы
10 Неймар 68′
Составы
Альбан Лафон 40
Кельвен Аду 2
Исса Диоп 5
Иссиага Силла 12
59′ Стев Яго 20
Янник Каюзак 4
Жаннелли Имбула 25
Алексис Блен 27
41′ Макс Градель 7
40′ 74′ Корантен Жан 8
Ндомбе Мубеле 24
45′ 77′ Яя Саного 9
Энди Делор 10
16 Альфонс Ареола
3 Преснель Кимпембе
5 Маркиньюс
17 Юри Берчиче
32 Дани Алвес
18 Джовани Ло Сельсо
10 Неймар
29 Кильян Мбаппе
19 Лассана Диарра 61′ 55′
6 Марко Верратти
25 Адриен Рабьо 71′ 20′
23 Юлиан Дракслер
11 Анхель Ди Мария 71′
27 Хавьер Пасторе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Удары (всего) 21
1 Удары в створ 6
0 Угловые 10
20 Фолы 13
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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ПСЖ
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Франция
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