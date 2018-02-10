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22:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Дебютные голы Вагнера Лава помогли «Бешикташу» разгромить «Карабюкспор»

«Бешикташ» разгромил «Карабюкспор» в матче 21-го тура чемпионата Турции.

Источник: AFP 2018

Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Дебютные голы в составе «Бешикташа» забил зимний новичок команды, экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав. Ещё один дубль оформил Андерсон Талиска, один мяч — на счету бывшего защитника «Реала» Пепе.

«Бешикташ» набрал 40 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. «Карабюкспор» (12) располагается на последней позиции.

Бешикташ
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