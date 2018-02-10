Цитаты первого российского медалиста Игр-2018.
Дебютные голы Вагнера Лава помогли «Бешикташу» разгромить «Карабюкспор»
«Бешикташ» разгромил «Карабюкспор» в матче 21-го тура чемпионата Турции.
«Бешикташ» разгромил «Карабюкспор» в матче 21-го тура чемпионата Турции.
Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Дебютные голы в составе «Бешикташа» забил зимний новичок команды,
«Бешикташ» набрал 40 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. «Карабюкспор» (12) располагается на последней позиции.