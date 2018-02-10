Рекорд посещаемости Английской премьер-лиги установлен на матче «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева, Навка, Безрукова: все звезды на премьере фильма «Лед»
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
Ким Кардашьян осудили за фото топлес, сделанное ее дочерью
В Москве готов к заселению первый дом по программе реновации
Пугачева показала фото без макияжа
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал4
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам0
Кан0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон1
Ницца2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо2
Амьен0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже0
Монако4
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц0
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити5
Лестер1
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария2
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес0
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
20:00
Кротоне1
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза0
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
18:15
Малага0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон3
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси1
Бернли0
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити1
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д2
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм4
Майнц2
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-962
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер0
Герта2
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф4
Кельн2
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ0
Милан4
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур1
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
15:00
Вильярреал1
Алавес2
Все события
Юноша в качестве эксперимента прошелся по Львову с флагом России
CAS снова заступился за российских спортсменов
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Канадские СМИ: Оскорбив русского, наш тренер все сделал верно
Американец объяснил, зачем развернул флаг России
Ксения Собчак пришла в студию CNN в платье и кроссовках
Пугачева показала фото без макияжа
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
22Самые красивые иностранные спортсменки на Олимпиаде
5Всё золото Пхенчхана. 10 февраля
21:21 (мск), источник: ТАСС

Рекорд посещаемости Английской премьер-лиги установлен на матче «Тоттенхэм» — «Арсенал»

ТАСС, 10 февраля. Рекорд посещаемости Английской футбольной премьер-лиги установлен на матче 27-го тура между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Встреча прошла в субботу в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Игру посетили 83222 зрителя.

Прошлый рекорд был установлен также на Уэмбли 31 января. Матч 25-го тура между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» (2:0) посетили 81978 человек.

Английская футбольная премьер-лига была основана в 1992 году.

Тоттенхэм Хотспур 1:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
10.02.2018, 15:30 основной раунд: 27-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Арсен Венгер
Голы
49′ Харри Кейн (Б. Дэйвис) 10
Составы
Юго Ллорис 1
Киран Триппьер 2
Бен Дэйвис 33
Ян Фертонген 5
Давинсон Санчес 6
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
90+5′ Эрик Дайер 15
Мусса Дембеле 19
70′ Сон Хын Мин 7
79′ Эрик Ламела 11
85′ Деле Алли 20
Виктор Ваньяма 12
33 Петр Чех
24 Эктор Бельерин
18 Начо Монреаль
6 Лоран Косьельни
20 Шкодран Мустафи 73′
11 Месут Езил
14 Пьер-Эмерик Обамеянг
10 Джек Уилшир
7 Генрих Мхитарян 65′
9 Александр Ляказетт
29 Гранит Джака 86′
23 Дэнни Уэлбек
35 Мохамед Эль-Ненни 65′
17 Алекс Ивоби
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 1
10 Угловые 2
13 Фолы 9
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут
Пхенчхан-2018. День третий: медаль для всех отстраненных
Завтра на Играх. Погоня Репилова за медалью и выход Медведевой
«Я из США, но для меня русские – братья». За наших болели все
Швеция в Пхенчхане: главный конкурент России в борьбе за золото
Сборная России по мини-футболу выиграла бронзу Чемпионата Европы
Веллингер победил в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде
«Локомотив» перед матчем с «Ниццей» уступил «Ференцварошу»
Спорт-Экспресс
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь