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Рекорд посещаемости Английской премьер-лиги установлен на матче «Тоттенхэм» — «Арсенал»
ТАСС, 10 февраля. Рекорд посещаемости Английской футбольной
ТАСС, 10 февраля. Рекорд посещаемости Английской футбольной
Встреча прошла в субботу в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Игру посетили 83222 зрителя.
Прошлый рекорд был установлен также на Уэмбли 31 января. Матч 25-го тура между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» (2:0) посетили 81978 человек.
Английская футбольная
|Тоттенхэм Хотспур
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Арсенал
|Маурисио Покеттино
|Арсен Венгер
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|1
|10
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)