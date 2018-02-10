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21:19 (мск), источник: Советский спорт

Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Малагой»

Футболисты «Малаги» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании проиграли «Атлетико» из Мадрида.

Встреча, прошедшая в субботу в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе на первой минуте отличился Антуан Гризманн.

Таким образом, «Атлетико» набрал 52 очка и закрепился на втором месте в таблице. У «Малаги» осталось 13 очков. Эта команда идет последней.

Малага 0:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
10.02.2018, 18:15 основной раунд: 23-й тур La Rosaleda
Главные тренеры
Хосе Гонсалес Диего Симеоне
Голы
7 Антуан Гризманн 1′
Составы
Хименес Гаго Роберто 1
Игнаси Микель 2
Луис Эрнандес 4
Роберто Росалес 18
Моралес Адриан Гонсалес 8
Гонсало Чори Кастро 11
Браун Идейе 12
78′ Юссеф Эн-Несири 26
83′ Федерико Рикка 15
Санчес Самуэль Гарсия 21
20′ 45′ Мануэль Итурра 7
60′ Мехди Ласен 25
57′ Серхио Гонтан Кеко 20
Диего Ролан 24
13 Ян Облак
3 Филипе Луис
16 Шиме Врсалько 67′
19 Лукас Эрнандез
24 Хосе Хименес
6 Коке
8 Ньигес Сауль 41′
7 Антуан Гризманн
14 Габриэль Фернандес Габи 70′
5 Томас Партей
18 Диегу Коста 77′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
23 Виктор Мачин Перес Витоло 53′
11 Анхель Корреа
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 1
3 Угловые 3
22 Фолы 19
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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