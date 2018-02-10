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Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Малагой»
Футболисты «Малаги» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании проиграли «Атлетико» из Мадрида.
Футболисты «Малаги» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании проиграли «Атлетико» из Мадрида.
Встреча, прошедшая в субботу в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В их составе на первой минуте отличился Антуан Гризманн.
Таким образом, «Атлетико» набрал 52 очка и закрепился на втором месте в таблице. У «Малаги» осталось 13 очков. Эта команда идет последней.
|Хосе Гонсалес
|Диего Симеоне
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|3
|22
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)