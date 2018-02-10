Цитаты первого российского медалиста Игр-2018.
Голы Батшуайи и Гетце принесли победу дортмундской «Боруссии» над «Гамбургом»
Футболисты «Боруссии» взяли верх над «Гамбургом» в матче 22-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.
Футболисты «Боруссии» взяли верх над «Гамбургом» в матче 22-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.
В составе дортмундской команды отличились Миши Батшуайи и Марио Гетце.
После этой игры «Боруссия» набрала 34 очка и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Гамбург» с 17 баллами занимает 17-е место в чемпионате.
|Боруссия Д
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2:0
Первый тайм: 0:0
|Гамбург
|Петер Штегер
|Бернд Холлербах
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Фриц (Германия)