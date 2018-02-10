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21:09 (мск), источник: Советский спорт

Голы Батшуайи и Гетце принесли победу дортмундской «Боруссии» над «Гамбургом»

Футболисты «Боруссии» взяли верх над «Гамбургом» в матче 22-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.

В составе дортмундской команды отличились Миши Батшуайи и Марио Гетце.

После этой игры «Боруссия» набрала 34 очка и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Гамбург» с 17 баллами занимает 17-е место в чемпионате.

Боруссия Д 2:0
Первый тайм: 0:0
Гамбург
10.02.2018, 17:30 основной раунд: 22-й тур Signal-Iduna-Park
Главные тренеры
Петер Штегер Бернд Холлербах
Голы
49′ Миши Батшуайи (К. Пулишич) 44
90+2′ Марио Гетце (А. Шюррле) 10
Составы
Роман Бюрки 38
Джереми Толян 15
Мануэль Аканджи 16
Лукаш Пищек 26
Емер Топрак 36
Юлиан Вайгль 33
Андре Шюррле 21
Миши Батшуайи 44
71′ Марко Ройс 11
Марио Гетце 10
85′ Кристиан Пулишич 22
Гонсало Кастро 27
62′ Синдзи Кагава 23
Махмуд Дахуд 19
1 Кристиан Матения
4 Рик ван Дронгелен
5 Мергим Маврай
6 Дуглас Сантос
24 Готоку Сакаи
12 Соуза Силва Уоллас
17 Филип Костич
28 Гидеон Юнг 65′
14 Арон Хант 54′
23 Сеяд Салихович
20 Альбин Экдаль 71′
11 Андре Хан
7 Бобби Вуд 54′
40 Фите Арп
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 2
2 Угловые 4
13 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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