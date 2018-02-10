Цитаты первого российского медалиста Игр-2018.
Дубль Стояновича принес «Шахтеру» победу над грузинским клубом
Карагандинский «Шахтер» в товарищеском матче на
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Карагандинский «Шахтер» в товарищеском матче на
«Шахтер» — «Самтредиа» (Грузия) 2:0 (1:0)
Голы: Стоянович 16 (1:0), Стоянович 57 (2:0).
«Шахтер»: Шацкий, Мужек, Тарасов, Ткачук, Габышев, Пикалкин (Жакипбаев 46), Шахметов, Володько, Мигунов, Стоянович, Шафф (Таттыбаев 81).