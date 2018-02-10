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«Актобе» сыграл вничью с венгерским «Диошдьёром»
«Актобе» сыграл вничью с венгерским «Диодьёром» в товарищеском матче
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«Актобе» сыграл вничью с венгерским «Диодьёром» в товарищеском матче
«Актобе» — «Диошдьёр» (Венгрия) 1:1
Гол у «Актобе»: Миличевич.
«Актобе»: Нурмухаметов, Каиров, Аделейе, Марьянович (Коробов), Миличевич, Юрин, Баа, Кукеев, Аймбетов (Шурыгин 49), Саулет, Какимов.