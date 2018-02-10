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«Милан» с разгромным счётом взял верх над СПАЛом
В матче 24-го тура чемпионата Италии СПАЛ принимал на своём поле «Милан».
В матче 24-го тура чемпионата Италии СПАЛ принимал на своём поле «Милан».
Встреча прошла на стадионе «Паоло Мацца» в Ферарре и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
В составе россонери голами отметились Патрик Кутроне, открывший счёт уже на 2-й минуте и сделав дубль, Лукас Билья и Фабио Борини.
СПАЛ, не выиграв ни разу за последние семь матчей, с 17 очками занимает 18-ю строчку в турнирной таблицы Серии А. «Милан» (38) поднимается на седьмое место.
|Леонардо Семпличи
|Дженнаро Гаттузо
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|18
|0
|Удары в створ
|9
|3
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Маурицио Мариани (Италия)