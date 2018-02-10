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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» с разгромным счётом взял верх над СПАЛом

В матче 24-го тура чемпионата Италии СПАЛ принимал на своём поле «Милан».

Источник: AP 2018

Встреча прошла на стадионе «Паоло Мацца» в Ферарре и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе россонери голами отметились Патрик Кутроне, открывший счёт уже на 2-й минуте и сделав дубль, Лукас Билья и Фабио Борини.

СПАЛ, не выиграв ни разу за последние семь матчей, с 17 очками занимает 18-ю строчку в турнирной таблицы Серии А. «Милан» (38) поднимается на седьмое место.

СПАЛ 0:4
Первый тайм: 0:1
Милан
10.02.2018, 17:00 основной раунд: 24-й тур Stadio Paolo Mazza
Главные тренеры
Леонардо Семпличи Дженнаро Гаттузо
Голы
63 Патрик Кутроне 2′
63 Патрик Кутроне 65′
21 Лукас Билья 73′
11 Фабио Борини (Р. Монтоливо) 90′
Составы
Алекс Мерет 97
29′ Лоренцо Шимич 5
Бартош Саламон 21
Диас да Силва дал Белу Фелипе 27
Ясмин Куртич 19
Мануэль Лаццари 29
Федерико Вивиани 77
Мирко Антенуччи 7
51′ 84′ Федерико Маттьелло 14
Букари Драме 85
55′ Эвертон Луиз 25
Альберто Палоски 43
62′ Альберто Грасси 88
70′ Паскуале Скьяттарелла 28
99 Джанлуиджи Доннарумма
13 Алессио Романьоли
19 Леонардо Бонуччи 81′
20 Иньяцио Абате
68 Рикардо Родригес
5 Джакомо Бонавентура
10 Хакан Чалханоглу
8 Хесус Хоакин Сусо
21 Лукас Билья 75′ 40′
18 Риккардо Монтоливо
79 Франк Кессье 84′ 17′
11 Фабио Борини
63 Патрик Кутроне 77′
9 Андре Силва
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 18
0 Удары в створ 9
3 Угловые 5
17 Фолы 16
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Маурицио Мариани (Италия)
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