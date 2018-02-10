Джаксыбеков избран президентом Казахстанской федерации футбола

Сегодня, 10 февраля, в Астане состоялась 16-я внеочередная конференция КФФ, в ходе которой Адильбек Джаксыбеков был избран новым президентом организации. Предыдущий глава казахстанского футбола Сеильда Байшаков подал в отставку в начале января, передает корреспондент Vesti.kz.

При этом Байшакову на конференции присвоили звание «Почетный деятель казахстанского футбола».

«Для меня это большая честь, и я хочу поблагодарить вас за высокое доверие. Однако 10 января я принял решение подать в отставку. Спасибо членам Исполкома, которые приняли мое заявление о созыве внеочередной конференции КФФ», — сказал Байшаков.

Отметим, что 18 января региональные федерации выдвинули Адильбека Джаксыбекова в кандидаты на пост президента Казахстанской федерации футбола (КФФ). Это случилось в ходе онлайн-конференции генерального секретаря КФФ Азамата Айтхожина и представителей региональных федераций. Кандидатура Джаксыбекова была поддержана единогласно.