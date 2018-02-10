Джаксыбеков избран президентом Казахстанской федерации футбола
Данный пост он занимал с 2007 по 2014 год.
Данный пост он занимал с 2007 по 2014 год.
Сегодня, 10 февраля, в Астане состоялась 16-я внеочередная конференция КФФ, в ходе которой Адильбек Джаксыбеков был избран новым президентом организации. Предыдущий глава казахстанского футбола Сеильда Байшаков подал в отставку в начале января, передает корреспондент Vesti.kz.
При этом Байшакову на конференции присвоили звание «Почетный деятель казахстанского футбола».
«Для меня это большая честь, и я хочу поблагодарить вас за высокое доверие. Однако 10 января я принял решение подать в отставку. Спасибо членам Исполкома, которые приняли мое заявление о созыве внеочередной конференции КФФ», — сказал Байшаков.
Отметим, что 18 января региональные федерации выдвинули Адильбека Джаксыбекова в кандидаты на пост президента Казахстанской федерации футбола (КФФ). Это случилось в ходе
Руководитель администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков уже возглавлял КФФ с 2007 по 2014 год. Сейчас 63-летний политик также является президентом Федерации легкой атлетики Казахстана.