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01:14 (мск), источник: Советский спорт

«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел в лидеры серии А в 500-м матче Буффона за клуб

В рамках 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде обыграл «Фиорентину» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин, забившие на 56-й и 86-й минутах встречи.

Для 40-летнего голкипера гостевой команды Джанлуиджи Буффона эта игра стала 500-й в футболке «старой синьоры».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус» одержал восьмую победу кряду в серии А и с 62 очками возглавил турнирную таблицу, обойдя на два очка «Наполи», у которого игра в запасе, а «Фиорентина» расположилась на 11-й строчке, имея в активе 31 очко.

В следующем туре серии А подопечные Массимилиано Аллегри 18 февраля на выезде сыграют с «Торино», а команда из Флоренции в этот же день встретится с «Аталантой».

Фиорентина 0:2
Первый тайм: 0:0
Ювентус
9.02.2018, 22:45 основной раунд: 24-й тур Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано Пиоли Массимилиано Аллегри
Голы
33 Федерико Бернардески 56′
9 Гонсало Игуаин (Дж. Кьеллини) 86′
Составы
Марко Спортьелло 57
88′ Кристиано Бираги 3
Никола Миленкович 4
Давиде Астори 13
Херман Пеццела 20
Милан Бадель 5
67′ Жордан Верету 17
Федерико Кьеза 25
Джованни Симеоне 9
79′ Марко Бенасси 24
Валентен Эйсерик 10
37′ 67′ Жил Диаш 28
84′ Сириль Теро 77
1 Джанлуиджи Буффон
3 Джорджо Кьеллини
4 Мехди Бенатиа 90+4′
12 Алекс Сандру 39′
5 Миралем Пьянич
6 Сами Хедира
9 Гонсало Игуаин
17 Марио Манджукич
26 Штефан Лихтштайнер 61′ 24′
15 Андреа Барцальи
8 Клаудио Маркизио 66′
11 Дуглас Коста
33 Федерико Бернардески 78′
30 Родриго Бентанкур
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 4
2 Удары в створ 3
2 Угловые 5
12 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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