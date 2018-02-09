«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и вышел в лидеры серии А в 500-м матче Буффона за клуб

У победителей встречи голами отметились Федерико Бернардески и Гонсало Игуаин, забившие на 56-й и 86-й минутах встречи.
Для 40-летнего голкипера гостевой команды Джанлуиджи Буффона эта игра стала 500-й в футболке «старой синьоры».
«Ювентус» одержал восьмую победу кряду в серии А и с 62 очками возглавил турнирную таблицу, обойдя на два очка «Наполи», у которого игра в запасе, а «Фиорентина» расположилась на 11-й строчке, имея в активе 31 очко.
В следующем туре серии А подопечные Массимилиано Аллегри 18 февраля на выезде сыграют с «Торино», а команда из Флоренции в этот же день встретится с «Аталантой».