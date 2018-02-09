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23:36 (мск), источник: Vesti.kz

Станимир Стойлов может покинуть «Астану» в случае вылета из Лиги Европы

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов остается главным кандидатом на аналогичную должность в сборной Казахстана. Об этом сообщает болгарское издание Fakti.bg со ссылкой на местную газету «Труд».

Отмечается, что Казахстанская федерация футбола (КФФ) хотела подписать контракт со Стойловым еще в конце 2017 года. До сентября сборная не будет проводить официальных игр, поэтому решено не форсировать назначение болгарина.

Теперь Стойлов может возглавить сборную Казахстана после того, как «Астана» вылетит из Лиги Европы. Если это случится по итогам противостояния 1/16 финала против португальского «Спортинга» из Лиссабона, то назначение состоится уже в феврале.

По иронии судьбы, дебют Стойлова во главе сборной Казахстана может случиться в матче против родной Болгарии 27 марта — сейчас федерации двух стран ведут переговоры о товарищеской игре в Будапеште.

Напомним, что Стойлов в конце декабря продлил контракт с «Астаной», в которой работает с июня 2014 года. Под его руководством столичный клуб добился самых значимых успехов в своей истории — четыре чемпионства, выход в групповой этап Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы.

Последним тренером сборной Казахстана был россиянин Александр Бородюк, который покинул свой пост в январе. Под его руководством команда не одержала ни одной победы в семи матчах и стала последней в квалификации чемпионата мира-2018.

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Станимир Стойлов может покинуть "Астану" в случае вылета от "Спортинга" в Лиге Европы - СМИ
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