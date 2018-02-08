Кейн и Алли против Мхитаряна и Обамеянга: что смотреть в выходные в Европе

Источник: Reuters

ПИРШЕСТВО АТАКИ НА «УЭМБЛИ»

Многие еще не отошли от воскресного триллера на «Энфилде» в исполнении «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», но нас уже ждет новое футбольное пиршество — лондонское дерби на «Уэмбли». «Тоттенхэм» против «Арсенала» — это событие, независимо от занимаемых командами мест. Тем более, сейчас, когда «канониры», рискующие сыграть без получившего травму Чеха, в прошлом туре устроили отличную презентацию тандема новичков Мхитарян — Обамеянг, а Кейн, забивший 100-й гол в премьер-лиге, подлил масла в огонь, вспомнив, как принципиальны для него матчи с соседями.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeyYN2zndq0/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeyYN2zndq0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Proud to join the @premierleague 100 club. Thanks for the welcome gift @nikefootball. #HYPERVENOM #HK100 #NIKEFOOTBALL #NIKESOCCER #NIKE #COYS #KEEPITKANE #THFC</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/harrykane/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Harry Kane</a> (@harrykane) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-04T19:51:42+00:00">Feb 4, 2018 at 11:51am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Понятно, что есть еще Алли, Эриксен, Сон Хын Мин, Езил и Рэмси, но слишком велик соблазн свести главную интригу выходных к противостоянию двух бомбардиров, начавшемуся еще в еврокубках. Не далее как осенью «Тоттенхэм» оказался беспощаден к «Боруссии» в групповом турнире Лиги чемпионов, а из пяти голов «шпор» Кейн организовал четыре (3+1), тогда как Обамеянг ограничился одним взятием ворот. Об этом вспоминают многие, хотя не стоит забывать и четвертьфинал Лиги Европы двухлетней давности, когда из Дортмунда еще не уехал Мхитарян, и воссоединившийся в «Арсенале» тандем выступил в роли безжалостных палачей «шпор» (5:1 по сумме двух матчей).

Новым «канонирам» нужно срочно вспомнить те победы, потому что неудача на «Уэмбли» с большой долей вероятности похоронит едва возродившиеся и очень робкие надежды Арсена Венгера на возвращение в Лигу чемпионов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be7empzDbH8/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:45.23148148148148% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Be7empzDbH8/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? Dynamic duo. #YoPierre #mkhitar7an #aubameyang #wearethearsenal</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/arsenal/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Arsenal Official</a> (@arsenal) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-08T08:40:41+00:00">Feb 8, 2018 at 12:40am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В НЕАПОЛЕ ВОЛНУЮТСЯ ИЗ-ЗА САРРИ

В Италии интрига сводится к одному: кто из двух претендентов на чемпионство допустит меньше осечек к 22 апреля, когда в Турине состоится матч года между «Ювентусом» и «Наполи». В субботу в зоне риска окажется команда Маурицио Сарри, не терявшая очков с 12 декабря и выдавшая серию из семи побед. Хотя, риск тут скорее теоретический, ведь идущий третьим «Лацио» потерпел два поражения подряд.

В первом круге римляне узнали, что такое злить неаполитанцев, которые после 0:1 к перерыву переключили скорости и за пять минут ощипали «орлов». Единственный фактор против лидера — слухи о будущем Сарри, которого прочат в тренеры «Челси», «ПСЖ» и «Реала». И если команда на это пока не реагирует, то президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис уже волнуется, помня о побеге в Турин Игуаина.

ЛЕВАНДОВСКИ ИДЕТ НА РЕКОРД

При гегемонии «Баварии» понятие интрига в бундеслиге отсутствует. За спиной мюнхенцев настоящее столпотворение, а на вершине ни облачка, поэтому матч чемпиона с «Шальке» считается игрой тура в большей степени по инерции. Хотя и тут можно найти изюминку, ведь Левандовски забивает в десяти домашних матчах подряд, и ему осталось два шага до рекорда великого Герда Мюллера. Когда год назад «кобальтовые» увезли с «Алльянц Арены» ничью, у хозяев отличился как раз польский снайпер. И, конечно, интересно увидеть на поле Горецку, который летом переедет из Гельзенкирхена в Мюнхен.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be8KMkJlcB1/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Be8KMkJlcB1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Will this be the best season ever for @_rl9 ? ⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ @fcbayern ⠀ #FCB #FCBayern #Munich #miasanmia #Bundesliga #Football #Soccer #Germany #fussball #futbol #goals #lovefootball #thebeautifulgame #instasport #team #soccerislife #footy #skills #matchday #player #match #footballgame #ball</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/bundesliga_en/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Bundesliga</a> (@bundesliga_en) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-08T15:01:36+00:00">Feb 8, 2018 at 7:01am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

10 февраля, суббота

«Тоттенхэм» — «Арсенал». 15.30. Стадион «Уэмбли».

«Бавария» — «Шальке». 20.30. Стадион «Алльянц Арена».

«Наполи» — «Лацио». 22.45. Стадион «Сан-Паоло».

11 февраля, воскресенье