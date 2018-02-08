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20:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кейн и Алли против Мхитаряна и Обамеянга: что смотреть в выходные в Европе

Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в ведущих европейских лигах в этот уик-энд

Источник: Reuters

ПИРШЕСТВО АТАКИ НА «УЭМБЛИ»

Многие еще не отошли от воскресного триллера на «Энфилде» в исполнении «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», но нас уже ждет новое футбольное пиршество — лондонское дерби на «Уэмбли». «Тоттенхэм» против «Арсенала» — это событие, независимо от занимаемых командами мест. Тем более, сейчас, когда «канониры», рискующие сыграть без получившего травму Чеха, в прошлом туре устроили отличную презентацию тандема новичков Мхитарян — Обамеянг, а Кейн, забивший 100-й гол в премьер-лиге, подлил масла в огонь, вспомнив, как принципиальны для него матчи с соседями.

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Понятно, что есть еще Алли, Эриксен, Сон Хын Мин, Езил и Рэмси, но слишком велик соблазн свести главную интригу выходных к противостоянию двух бомбардиров, начавшемуся еще в еврокубках. Не далее как осенью «Тоттенхэм» оказался беспощаден к «Боруссии» в групповом турнире Лиги чемпионов, а из пяти голов «шпор» Кейн организовал четыре (3+1), тогда как Обамеянг ограничился одним взятием ворот. Об этом вспоминают многие, хотя не стоит забывать и четвертьфинал Лиги Европы двухлетней давности, когда из Дортмунда еще не уехал Мхитарян, и воссоединившийся в «Арсенале» тандем выступил в роли безжалостных палачей «шпор» (5:1 по сумме двух матчей).

Новым «канонирам» нужно срочно вспомнить те победы, потому что неудача на «Уэмбли» с большой долей вероятности похоронит едва возродившиеся и очень робкие надежды Арсена Венгера на возвращение в Лигу чемпионов.

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В НЕАПОЛЕ ВОЛНУЮТСЯ ИЗ-ЗА САРРИ

В Италии интрига сводится к одному: кто из двух претендентов на чемпионство допустит меньше осечек к 22 апреля, когда в Турине состоится матч года между «Ювентусом» и «Наполи». В субботу в зоне риска окажется команда Маурицио Сарри, не терявшая очков с 12 декабря и выдавшая серию из семи побед. Хотя, риск тут скорее теоретический, ведь идущий третьим «Лацио» потерпел два поражения подряд.

В первом круге римляне узнали, что такое злить неаполитанцев, которые после 0:1 к перерыву переключили скорости и за пять минут ощипали «орлов». Единственный фактор против лидера — слухи о будущем Сарри, которого прочат в тренеры «Челси», «ПСЖ» и «Реала». И если команда на это пока не реагирует, то президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис уже волнуется, помня о побеге в Турин Игуаина.

⚽️ seduta pomeridiana / afternoon session ? @officialsscnapoli ? #ForzaNapoliSempre

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ЛЕВАНДОВСКИ ИДЕТ НА РЕКОРД

При гегемонии «Баварии» понятие интрига в бундеслиге отсутствует. За спиной мюнхенцев настоящее столпотворение, а на вершине ни облачка, поэтому матч чемпиона с «Шальке» считается игрой тура в большей степени по инерции. Хотя и тут можно найти изюминку, ведь Левандовски забивает в десяти домашних матчах подряд, и ему осталось два шага до рекорда великого Герда Мюллера. Когда год назад «кобальтовые» увезли с «Алльянц Арены» ничью, у хозяев отличился как раз польский снайпер. И, конечно, интересно увидеть на поле Горецку, который летом переедет из Гельзенкирхена в Мюнхен.

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ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

10 февраля, суббота

«Тоттенхэм» — «Арсенал». 15.30. Стадион «Уэмбли».
«Бавария» — «Шальке». 20.30. Стадион «Алльянц Арена».
«Наполи» — «Лацио». 22.45. Стадион «Сан-Паоло».

11 февраля, воскресенье

«Саутгемптон» — «Ливерпуль». 19.30. Стадион «Сент-Мэрис».

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