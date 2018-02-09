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20:36 (мск), источник: Советский спорт

«Манчестер Сити» договорился о трансфере Фреда за 44,5 миллиона фунтов

«Манчестер Сити» достиг принципиальной договоренности с «Шахтером» о переходе полузащитника Фреда.

Источник: AFP 2018

Сообщается, что английский клуб заплатит за трансфер футболиста 44,5 миллиона фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Фред принял участие в 16 матчах «Шахтера», забил два гола и стал автором двух результативных передач.

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