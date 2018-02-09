Подборка фото 11 зарубежных красоток, которые будут бороться за медали
«Манчестер Сити» договорился о трансфере Фреда за 44,5 миллиона фунтов
«Манчестер Сити» достиг принципиальной договоренности с «Шахтером» о переходе полузащитника Фреда.
«Манчестер Сити» достиг принципиальной договоренности с «Шахтером» о переходе полузащитника Фреда.
Сообщается, что английский клуб заплатит за трансфер футболиста 44,5 миллиона фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Фред принял участие в 16 матчах «Шахтера», забил два гола и стал автором двух результативных передач.