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19:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зидан — о спаде Роналду: Криштиану хочет показать все, на что способен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что не переживает по поводу формы нападающего Криштиану Роналду в этом сезоне.

Источник: РИА "Новости"

Он также добавил, что впереди у команды матч 23-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада», после чего все будут думать об играх 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

— Роналду очень мотивирован. Он хочет показать все, на что способен, — приводит AS слова Зидана. — Я по этому поводу не переживаю и не беспокоюсь. Он выдающийся футболист. В этом сезоне бывали случаи, когда ему не удавалось забить. Но он всегда там, где нужен. Он всегда проявляет себя на топ-уровне.

В субботу у нас матч, и я переживаю лишь об этом. После этого уже будем думать об игре с «ПСЖ».

В текущем сезоне Роналду провел 25 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 4 передачи.

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