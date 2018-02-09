Зидан — о спаде Роналду: Криштиану хочет показать все, на что способен
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что не переживает по поводу формы нападающего Криштиану Роналду в этом сезоне.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что не переживает по поводу формы нападающего Криштиану Роналду в этом сезоне.
Он также добавил, что впереди у команды матч 23-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада», после чего все будут думать об играх 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
— Роналду очень мотивирован. Он хочет показать все, на что способен, — приводит AS слова Зидана. — Я по этому поводу не переживаю и не беспокоюсь. Он выдающийся футболист. В этом сезоне бывали случаи, когда ему не удавалось забить. Но он всегда там, где нужен. Он всегда проявляет себя на
В субботу у нас матч, и я переживаю лишь об этом. После этого уже будем думать об игре с «ПСЖ».
В текущем сезоне Роналду провел 25 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 4 передачи.