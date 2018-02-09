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18:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Булыкин: Мне было комфортно в «Твенте». Но Слуцкому придется тяжело

Бывший нападающий сборной России, который выступал за «Твенте» — о Слуцком и чемпионате Голландии Слуцкий летом может возглавить «Твенте».

Источник: Спорт-Экспресс

По информации «СЭ», по окончании сезона бывший тренер ЦСКА и «Халла» Леонид Слуцкий может возглавить «Твенте». Голландский клуб заинтересован в сотрудничестве, и велика вероятность, что стороны окончательно все урегулируют уже весной.

«СЭ» попросил прокомментировать возможный переход 46-летнего специалиста бывшего форварда «Твенте» Дмитрия Булыкина, также выступавшего за голландские «Ден Хаг» и «Аякс».

— Продолжаете следить за «Твенте»? Что представляет из себя клуб? — вопрос Булыкину.

— У него было много проблем в последнее время. Но вроде бы все решилось, клуб снова встал на правильные рельсы, хотя продолжает плестись в конце турнирной таблицы. Не знаю, что сейчас творится со спонсорами и руководством, но если действительно клуб решил поменять тренера, значит, не все в порядке в этом королевстве. Будем надеяться, что выбор остановят на Слуцком, и он сможет доказать свою состоятельность в непростом голландском чемпионате.

— Чем он сложен?

— Там три команды — «Аякс», ПСВ и «Фейеноорд» — сильнее всех на голову, сегодня с ними невозможно бороться на равных. Все остальные настраиваются на встречи с ними с утроенной энергией.

— Чемпионат Голландии слабее российского?

— Смотря какие критерии сравнивать. Футболисты голландских команд постоянно уезжают в Англию, Испанию, в топ-клубы. Молодые ребята там прогрессируют. В самом чемпионате забивается большое количество голов, есть интересные матчи, настоящие дерби. Так что точно не слабее российской премьер-лиги. А если брать отчисление от трансляций, то наша лига далеко позади.

— Последним местом работы Слуцкого был английский чемпионшип. После него он сможет перестроиться на чемпионат Голландии?

— Эти лиги нельзя сравнивать. В Голландии больше любят играть в атаку, забывая про оборону. Плюс много молодежи выходит в старте почти всех команд. Слуцкому придется очень много работать, разговаривать с игроками, чтобы они его услышали и стали выполнять его требования.

— «Твенте» по игровому стилю подходит Слуцкому?

— Если ему удастся найти общий язык с руководством и командой, то есть шансы вернуть клубу лидерские позиции. Но будет очень тяжело, «Аякс» и компания прочно оккупировали трон.

— Есть ли в чемпионате России игрок, которого можете посоветовать Слуцкому взять с собой?

— Подходят многие футболисты из России, только там привыкли делать ставку на своих воспитанников. Или, наоборот, на опытных игроков, которые вскоре должны закончить карьеру и перейти на работу в структуру клуба. В Голландии другая стратегия, вот и все.

— В «Твенте» есть особенности, к которым придется привыкать Слуцкому?

— Ничего такого нет. Сам город очень хороший, уютный. За пару часов можно доехать как в Амстердам, так и в Германию. Мне там было очень комфортно. К сожалению, не получилось хорошо выступить в том сезоне. Не смогли действовать как одна команда, все выделялись индивидуальностью. Хотя теперь многие игроки выступают в топ-чемпионатах.

— Кто, например?

— Насер Шадли играет за «Вест Бромвич», Душан Тадич — за «Саутгемптон». Еще Квинси Промеса там застал, его тогда только перевели в основу из молодежки.

— Не жалеете, что в свое время выбрали чемпионат Голландии?

— Абсолютно нет. Было интересно попробовать свои силы в Европе.

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