Последний шанс Венгера. Превью топ-матчей уик-энда

Источник: Советский спорт

АПЛ. Дерби северного Лондона

Футбол Англия 2017/2018 Тур 27, 10.02.2018, 15:30 Тоттенхэм Хотспур - Арсенал -

Для «Арсенала» предстоящий матч с «Тоттенхэмом» определяющий. Отставание от четвертого места составляет 4 очка. Фокус в том, что именно «шпоры» пока занимают последнюю лигочемпионскую позицию. В случае поражения Арсен Венгер рискует второй сезон подряд пролететь мимо ЛЧ. В таком случае отставка будет неизбежна. Хотя нет, есть ведь еще Лига Европы. Но ее нужно выиграть, чтобы пробиться в лигу сильнейших. А при Венгере «канониры» не завоевали ни одного еврокубка. Что ж, возможно, приход дортмундской связки Мхитарян-Обамеянг поспособствует успешному окончанию сезона. В матче с разобранным «Эвертоном» оба были чудо, как хороши. Но то был «Эвертон» с примитивным Сэмом Эллардайсом. Против команды Почеттино такой номер не пройдет.

Футбол Италия 2017/2018 Тур 24, 10.02.2018, 22:45 Наполи - Лацио -

Серия А. Неаполь против Рима

Победная серия «Наполи» длится 7 матчей, беспроигрышная — 9. С трудом верится, что первая за долгое время неудача случится в поединке с «Лацио», самым удобным соперником для неаполитанцев. В 5 последних матчах «Наполи» четырежды легко обыгрывал римлян и лишь однажды согласился на ничью. Разница мячей (14:2) и результат встречи в 1-м круге (4:1) — тоже говорят о подавляющем преимуществе хозяев предстоящей встречи. Не добавляет оптимизма поклонникам «Лацио» и форма команды — 3 игры подряд Симоне Индзаги испытывает серьезные проблемы. Вряд ли их удастся решить во встрече с лидером.

Бундеслига. «Бавария» против Горецки

Мануэля Нойера в свое время возненавидели за то, что он переехал из Гельзенкирхена в Мюнхен. Возненавидели болельщики «Шальке», по понятным причинам. Аналогичная участь ждет Леона Горецку, проделавшего тот же самый путь. Но в его случае о переходе было объявлено заранее, поэтому еще 3 месяца ему предстоит терпеть оскорбления от своих же фанатов. Предстоящий матч нынешней команды Горецки с будущей должен стать апогеем всего этого безумия. Что же до турнирных раскладов, то здесь все предельно ясно: у «Баварии» 53 очка, у «Шальке» — 34. Уже 7 лет кряду рекордмайстер не проигрывает в матчах с Гельзенкирхеном.

Лига 1. Дуэль рекордсменов