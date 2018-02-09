Последний шанс Венгера. Превью топ-матчей уик-энда
Везде, кроме Испании, в выходные будет весело.
Везде, кроме Испании, в выходные будет весело.
АПЛ. Дерби северного Лондона
Для «Арсенала» предстоящий матч с «Тоттенхэмом» определяющий. Отставание от четвертого места составляет 4 очка. Фокус в том, что именно «шпоры» пока занимают последнюю лигочемпионскую позицию. В случае поражения Арсен Венгер рискует второй сезон подряд пролететь мимо ЛЧ. В таком случае отставка будет неизбежна. Хотя нет, есть ведь еще Лига Европы. Но ее нужно выиграть, чтобы пробиться в лигу сильнейших. А при Венгере «канониры» не завоевали ни одного еврокубка. Что ж, возможно, приход дортмундской связки
Серия А. Неаполь против Рима
Победная серия «Наполи» длится 7 матчей, беспроигрышная — 9. С трудом верится, что первая за долгое время неудача случится в поединке с «Лацио», самым удобным соперником для неаполитанцев. В 5 последних матчах «Наполи» четырежды легко обыгрывал римлян и лишь однажды согласился на ничью. Разница мячей (14:2) и результат встречи в 1-м круге (4:1) — тоже говорят о подавляющем преимуществе хозяев предстоящей встречи. Не добавляет оптимизма поклонникам «Лацио» и форма команды — 3 игры подряд Симоне Индзаги испытывает серьезные проблемы. Вряд ли их удастся решить во встрече с лидером.
Бундеслига. «Бавария» против Горецки
Мануэля Нойера в свое время возненавидели за то, что он переехал из Гельзенкирхена в Мюнхен. Возненавидели болельщики «Шальке», по понятным причинам. Аналогичная участь ждет Леона Горецку, проделавшего тот же самый путь. Но в его случае о переходе было объявлено заранее, поэтому еще 3 месяца ему предстоит терпеть оскорбления от своих же фанатов. Предстоящий матч нынешней команды Горецки с будущей должен стать апогеем всего этого безумия. Что же до турнирных раскладов, то здесь все предельно ясно: у «Баварии» 53 очка, у «Шальке» — 34. Уже 7 лет кряду рекордмайстер не проигрывает в матчах с Гельзенкирхеном.
Лига 1. Дуэль рекордсменов
Во Франции тур откроют самые титулованные команды — «Сент-Этьен» и «Марсель». 10-кратные чемпионы против 9-кратных. И неважно, что одни не выигрывали золото 37 лет, а другие — 7. Так или иначе, это встреча клубов с богатейшей историей. А «Марсель» сейчас и вовсе лучшая команда Франции («ПСЖ» не в счет, у Парижа своя лига, где он соревнуется с самим собой). Руди Гарсии понадобился год с небольшим, чтобы навести в команде порядок. И вот уже «Марсель» обошел в таблице «Монако» и «Лион» и готов вернуться в Лигу чемпионов. Но для этого нужно продолжить удачную серию. Обыграть стефануа не самая сложная задача в наше время.