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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

ПСЖ может попытаться назначить Зидана на пост главного тренера

Руководство «ПСЖ» проявляет интерес к главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану, сообщает Le10Sport.

Источник: AP 2018

Согласно информации источника, Зидан — один из тех специалистов, кандидатура которых рассматривается французским клубом. Если «ПСЖ» не выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, то будущее наставника парижан Унаи Эмери на этом посту будет вызывать большие сомнения.

Сообщается также, что парижане рассматривают и кандидатуры таких специалистов, как Луис Энрике, Антонио Конте, Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне.

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