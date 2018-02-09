ПСЖ может попытаться назначить Зидана на пост главного тренера

Согласно информации источника, Зидан — один из тех специалистов, кандидатура которых рассматривается французским клубом. Если «ПСЖ» не выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, то будущее наставника парижан Унаи Эмери на этом посту будет вызывать большие сомнения.