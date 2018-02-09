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09:55 (мск), источник: Sports.kz

«Кайсар» объявил о трансфере нападающего сборной Кении

Кызылординский «Кайсар» продолжает набирать новых игроков во время турецких сборов.

На этот раз стан «волков» пополнил нападающий сборной Кении Пол Вере. Контракт с Полом был подписан вчера вечером.

За свою карьеру 24-летний новичок кызылординской команды сыграл 29 матча за национальную сворную Кении.

Выступал в ряде кенийских и греческих клубов. В прошлом сезоне защищал цвета ФК «Каламата» из Второй лиги Греции.

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