Коутиньо наконец забил! «Барса» вышла в финал кубка Испании, обыграв «Валенсию»
«Барселона» победила «Валенсию» в ответном полуфинальном матче кубка Испании.
«Барселона» победила «Валенсию» в ответном полуфинальном матче кубка Испании.
Об исключительном классе и дебютном голе Коутиньо — в репортаже «Советского спорта».
ПОТРЯСАЮЩАЯ ВЫВЕСКА ДЛЯ ЭТОГО ГОДА
«Валенсия» — чуть ли не главный преследователь «Барселоны» в чемпионате Испании (теперь разница в 18 очков, два месяца назад шли вровень). И теперь еще и двухматчевое противостояние в полуфинале Кубка короля. Потрясающе. Первая встреча закончилась победой каталонцев (1:0), что конечно давало команде Эрнесто Вальверде ощутимое преимущество, но до конца не ставило крест на перспективах «летучих мышей» оказаться в финале национального кубка.
У «Барселоны» и «Валенсии» получается в этом сезоне почти все. Потому и встреча этих команд в рамках любого испанского турнира — чуть ли не самое интересное на Пиренеях. Естественно, существует класико, дерби против «Эспаньола», но когда встречаются две лучшие на данный момент команды Испании — разве это не круто? Волшебная «Валенсия» и удивительно прагматичная «Барса» — лучшее, что может быть в испанском футболе на данный момент.
Соперники вышли на ответную игру полуфинала в интересных составах. Это вторые вратари Доменек и Силлессен и бывшие игроки тех и других Монтойя и Альба с Гомешем. Ну и раззабивавшийся Дзадза, новичок Коклен у хозяев и привычные лидеры Месси и Суарес у хозяев. Яркие персоны, «Месталья», полуфинал кубка — красота. И лишь скучающий на лавке Коутиньо омрачал столь прекрасный вечер.
«БАРСЕЛОНА», ПРОСНИСЬ!
В первом тайме «Валенсия» была лучше. В атаку ходила чаще, комбинировала там интереснее и угрожала воротам соперника опаснее. Дзадза пусть и не выигрывал верх у Умтити, но все равно угрожал «Барселоне».
А каталонцы наелись предсказуемости. Коклен выгрызал мяч у Месси, Суарес не всегда угадывал замыслы Иньесты, а передачи Ракитича не казались особенно острыми. Создавалось ощущение, что «Валенсия» на молекулы разобрала соперника, оказываясь в каждом оборонительном эпизоде на шаг впереди оппонента. Неинтересная
«Валенсия» вкупе моментов явно наиграла на гол. Хозяева вполне могли рассчитывать на дополнительное время по итогам основного времени. Забей только и все. Ибо центральный кулак
КОУТИНЬО ЗАБИЛ ПЕРВЫЙ ГОЛ!
Ну и услышал Вальверде мольбы. Главный тренер выпустил Коутиньо вместо Гомеша, который в тысячный раз провалил шанс показать себя. Ну и сразу же новичок себя показал! Филипе идеально подключился на правый край вратарской, куда идеально после слаломного прохода навесил Суарес. Есть первый гол у Коутиньо за новый клуб. Теперь «Валенсии» требовалось забить три. По игре — это было вполне реально, но по сути — вряд ли.
Ну и не то чтобы хозяева рассыпались. Просто сломался Гарай, замены закончились, а «Барселона» еще и скорости даже не включала, на голом классе забив единственный мяч. Изредка
Разве что Гедеш на 73-й минуте не преобразовал супермомент в гол. Португалец с трех метров умудрился не забить практически в пустые ворота. Силессен гениально выбросил руку и на противоходе (!) чудом перевел мяч на угловой. Яспер практически не проявил себя в этой встрече, но как же хорошо он сыграл в этом моменте.
Так же, в принципе, хорош и Суарес. Луис второй раз сделал гол из ничего. Подкараулил уругваец Паулисту, отобрал у него мяч и выкатил Ракитичу на пустые ворота. Хорват с линии штрафной похоронил шансы «Валенсии» в дальнем углу Доменека. Не Раймона.
Класс — вот главная причина выхода в финал Кубка Испании «Барселоны». «Валенсия» не использовала несколько стопроцентных моментов, а соперник дежурно забил парочку и теперь готовится разобраться «Севильей». Кто будет доволен только победой в примере? Кубок взять лишним не будет. А о Лиге чемпионов стоит поговорить на следующей неделе.