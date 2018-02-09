Коутиньо наконец забил! «Барса» вышла в финал кубка Испании, обыграв «Валенсию»

Источник: AFP 2018

Об исключительном классе и дебютном голе Коутиньо — в репортаже «Советского спорта».

ПОТРЯСАЮЩАЯ ВЫВЕСКА ДЛЯ ЭТОГО ГОДА

«Валенсия» — чуть ли не главный преследователь «Барселоны» в чемпионате Испании (теперь разница в 18 очков, два месяца назад шли вровень). И теперь еще и двухматчевое противостояние в полуфинале Кубка короля. Потрясающе. Первая встреча закончилась победой каталонцев (1:0), что конечно давало команде Эрнесто Вальверде ощутимое преимущество, но до конца не ставило крест на перспективах «летучих мышей» оказаться в финале национального кубка.

У «Барселоны» и «Валенсии» получается в этом сезоне почти все. Потому и встреча этих команд в рамках любого испанского турнира — чуть ли не самое интересное на Пиренеях. Естественно, существует класико, дерби против «Эспаньола», но когда встречаются две лучшие на данный момент команды Испании — разве это не круто? Волшебная «Валенсия» и удивительно прагматичная «Барса» — лучшее, что может быть в испанском футболе на данный момент.

Соперники вышли на ответную игру полуфинала в интересных составах. Это вторые вратари Доменек и Силлессен и бывшие игроки тех и других Монтойя и Альба с Гомешем. Ну и раззабивавшийся Дзадза, новичок Коклен у хозяев и привычные лидеры Месси и Суарес у хозяев. Яркие персоны, «Месталья», полуфинал кубка — красота. И лишь скучающий на лавке Коутиньо омрачал столь прекрасный вечер.

«БАРСЕЛОНА», ПРОСНИСЬ!

В первом тайме «Валенсия» была лучше. В атаку ходила чаще, комбинировала там интереснее и угрожала воротам соперника опаснее. Дзадза пусть и не выигрывал верх у Умтити, но все равно угрожал «Барселоне». Во-первых, потому что идеально смотрелся в подыгрыше — тот же Вьетто благодаря итальянцу имел несколько отличных моментов, да и Родриго едва не забил — спасла перекладина. Во-вторых, Гайя сожрал всех на левом фланге: Хосе идеально вырезал кроссы в штрафную, находил там головы и ноги нападающих, а также неплохо отрабатывал сзади.

А каталонцы наелись предсказуемости. Коклен выгрызал мяч у Месси, Суарес не всегда угадывал замыслы Иньесты, а передачи Ракитича не казались особенно острыми. Создавалось ощущение, что «Валенсия» на молекулы разобрала соперника, оказываясь в каждом оборонительном эпизоде на шаг впереди оппонента. Неинтересная какая-то «Барселона», академичная. Скучная. Как расшевелить этих мастодонтов? Может, выпустить после перерыва Коутиньо?

«Валенсия» вкупе моментов явно наиграла на гол. Хозяева вполне могли рассчитывать на дополнительное время по итогам основного времени. Забей только и все. Ибо центральный кулак Кондогбия-Коклен на раз-два перекусывали Гомеша, выжимал Ракитича как можно дальше от штрафной и не позволял Бускетсу сделать передачу дальше чем на 5−7 метров. «Барселоне» будто и не надо было забивать. Как будто команда положила три или четыре безответных гола в первой встрече на «Ноу Камп». А это ведь не так.

КОУТИНЬО ЗАБИЛ ПЕРВЫЙ ГОЛ!

Ну и услышал Вальверде мольбы. Главный тренер выпустил Коутиньо вместо Гомеша, который в тысячный раз провалил шанс показать себя. Ну и сразу же новичок себя показал! Филипе идеально подключился на правый край вратарской, куда идеально после слаломного прохода навесил Суарес. Есть первый гол у Коутиньо за новый клуб. Теперь «Валенсии» требовалось забить три. По игре — это было вполне реально, но по сути — вряд ли.

Ну и не то чтобы хозяева рассыпались. Просто сломался Гарай, замены закончились, а «Барселона» еще и скорости даже не включала, на голом классе забив единственный мяч. Изредка сине-гранатовые вылезали вперед. Видимо, верили, что не забьет им «Валенсия» три. Да и как, если все голевые моменты у валенсийцев закончились еще на 60-й минуте?

Разве что Гедеш на 73-й минуте не преобразовал супермомент в гол. Португалец с трех метров умудрился не забить практически в пустые ворота. Силессен гениально выбросил руку и на противоходе (!) чудом перевел мяч на угловой. Яспер практически не проявил себя в этой встрече, но как же хорошо он сыграл в этом моменте.

Так же, в принципе, хорош и Суарес. Луис второй раз сделал гол из ничего. Подкараулил уругваец Паулисту, отобрал у него мяч и выкатил Ракитичу на пустые ворота. Хорват с линии штрафной похоронил шансы «Валенсии» в дальнем углу Доменека. Не Раймона.