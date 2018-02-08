Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Мальчик с синдромом Дауна стал лицом известного бренда детского питания
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Сара Джессика Паркер помолодела с новой стрижкой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
9.02
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
9.02
Атлетик
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
10.02
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
10.02
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Все события
Раскрыты подробности возвращения тела Филипова в Россию - СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
Российские болельщики осадили штаб-квартиру WADA (видео)
Первая осечка. Резерв «Зенита» проиграл датскому клубу
Павла Волю высмеяли в Сети за «бабушкин» наряд
Дженнифер Энистон показала свой дом стоимостью $20 млн
Воображение поможет справиться с болью
Аномалии пола: болезни, которые делают из мужчины женщину, и наоборот
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
10Гассиев нокаутировал Дортикоса
19:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» обыграл клуб российской премьер-лиги

Три клуба казахстанской премьер-лиги провели товарищеские матчи в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты «Иртыша» провели две игры за день. Сначала павлодарцы сыграли вничью с венгерским клубом «Мезекевешд» — 0:0, а затем со счетом 1:9 обыграли «Тосно» из российской премьер-лиги — автором единственного гола стал нигерийский форвард Фуад Салами, точно реализовавший пенальти в конце второго тайма.

Нулевая ничья была зафиксирована во встрече «Тобола» с «Томью» из ФНЛ — первого российского дивизиона.

Победу одержал «Атырау», который обыграл «Кеге» из второго по силе дивизиона Дании — 1:0. Единственный мяч на 63-й минуте забил сербский хавбек Новица Максимович.

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Сборные Казахстана и Испании назвали состав на полуфинальный матч Евро-2018 по футзалу
Пхенчхан-2018. День первый: победа, квалификация и скандалы
CAS не стал рассматривать дела Кулижникова, Юскова и Логинова
Российские болельщики осадили штаб-квартиру WADA (видео)
Первая осечка. Резерв «Зенита» проиграл датскому клубу
Почему Корея поддерживает российских спортсменов в Пхенчхане
Херманн: Нельзя наказывать россиян без конкретных доказательств
Богини Олимпа. Самые красивые спортсменки Олимпиады в Пхенчхане
Спорт-Экспресс
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери За последние полгода популярное трэвел-шоу теряет уже вторую путешественницу
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Беременные рассказали о своих странных пищевых желаниях Как показал опрос, будущие мамы вполне могут захотеть, к примеру, вареных яиц с хреном или грибов с чесноком и горчицей.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь