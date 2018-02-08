«Иртыш» обыграл клуб российской премьер-лиги

Футболисты «Иртыша» провели две игры за день. Сначала павлодарцы сыграли вничью с венгерским клубом «Мезекевешд» — 0:0, а затем со счетом 1:9 обыграли «Тосно» из российской премьер-лиги — автором единственного гола стал нигерийский форвард Фуад Салами, точно реализовавший пенальти в конце второго тайма.