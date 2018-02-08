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«Иртыш» обыграл клуб российской премьер-лиги
Три клуба казахстанской
Три клуба казахстанской
Футболисты «Иртыша» провели две игры за день. Сначала павлодарцы сыграли вничью с венгерским клубом «Мезекевешд» — 0:0, а затем со счетом 1:9 обыграли «Тосно» из российской
Нулевая ничья была зафиксирована во встрече «Тобола» с «Томью» из ФНЛ — первого российского дивизиона.
Победу одержал «Атырау», который обыграл «Кеге» из второго по силе дивизиона Дании — 1:0. Единственный мяч на 63-й минуте забил сербский хавбек Новица Максимович.