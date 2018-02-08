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13:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Большинство клубов АПЛ согласны с введением зимней паузы

Большинство клубов английской Премьер-лиги согласны с введением зимнего перерыва в чемпионате начиная с сезона-2019/20, когда вступит в силу новый контракт по правам на телетрансляции, сообщает Тhe Times.

Источник: AP 2018

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство английской Премьер-лиги рассматривает возможность ввести зимний перерыв, если будет достигнута договорённость по поводу телевизионных прав.

С идеей перерыва, который существует в других ведущих европейских лигах — в Германии, Франции, Италии и Испании, выступило руководство высшего английского дивизиона.

По данным издания, возможен вариант двухнедельных каникул в январе после третьего раунда игр за Кубок Англии. Данный вопрос рассматривается после регулярных жалоб тренеров, которые недовольны большим количеством травм своих футболистов из-за плотного графика в зимний период.

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