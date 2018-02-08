Большинство клубов АПЛ согласны с введением зимней паузы
Большинство клубов английской
Большинство клубов английской
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство английской
С идеей перерыва, который существует в других ведущих европейских лигах — в Германии, Франции, Италии и Испании, выступило руководство высшего английского дивизиона.
По данным издания, возможен вариант двухнедельных каникул в январе после третьего раунда игр за Кубок Англии. Данный вопрос рассматривается после регулярных жалоб тренеров, которые недовольны большим количеством травм своих футболистов