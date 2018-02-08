Марез бойкотирует «Лестер» послы срыва трансфера в «Ман Сити»

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«Мы с президентом клуба договаривались, что я останусь ещё на сезон, и меня отпустят. Сейчас правильное время, чтобы покинуть “Лестер”. Здесь я испытал всё». Рияд Марез сказал это в интервью алжирскому телеканалу Elheddaf 10 июня 2017 года, когда сезон закончился. Уже тогда он ждал, что «Лестер» продаст его в другой клуб. С этого всё и началось.

Лето: пора уходить

Шло лето, и «Лестер» получил несколько предложений. Обычно в таких случаях можно ссылаться только на слухи в прессе и несбывшиеся инсайды, но факт переговоров по Марезу подтвердил новый спортивный директор «Ромы» Мончи. Оправдываясь за то, что не смог привезти в клуб алжирца вместо уехавшего египтянина, Мончи осенью рассказал много интересного. «Мы хотели взять техничного левшу на фланг и, конечно, рассматривали Мареза. Но не смогли договориться с клубом. «Лестер» просто отказался его отпускать. Проблема была не в нашем предложении, «Лестер» отказал и «Барселоне».

Повторюсь, обычно такие подробности остаются в тайне, просто Мончи нужно было объяснить разочарованным болельщикам вялую трансферную политику. Если сопоставить его слова с последним днём летнего трансферного окна, когда Марез отпросился из расположения сборной, картина становится прозрачной. Переговоры с «Барселоной» продолжались, и Марез был готов приехать, чтобы быстро подписать документы в последний момент. Но не срослось. Надо думать, алжирец чувствовал себя довольно глупо, возвращаясь в расположение сборной первого сентября.

Зима: пора уходить

После этого Марез бросил играть. За полтора месяца — с начала сентября до середины октября — на его счету ни одного результативного действия за «Лестер». Команда шла в зоне вылета, а в прессе появлялись новости из «собственных источников», что он точно покинет клуб зимой. В принципе, догадаться, кто мог сливать информацию этим источникам, нетрудно.

Через полтора месяца Марез встряхнулся и заиграл. В «Лестере» поменялся тренер, с Клодом Пюэлем команда стала больше владеть мячом, и Рияду это вполне подошло. С середины октября он сыграл в 20 матчах и набрал 15 голов и ассистов. А команда совершила впечатляющий скачок с 18-го на восьмое место. Видимо, амбиции футболиста всё-таки требовали чуть большего.

Об интересе «Ман Сити» знают все. Что нужно уточнить: из-за травм и общего роста цен на рынке «Сити» был готов отдать за алжирца куда больше, чем за него предлагали летом. Если летом Марез мог принести «Лестеру» около 50 млн фунтов (по версии Sky Sports), то зимой сумма выросла до 65 млн фунтов (источник — то же издание). Добавим, что Марез подал в свой запрос на трансфер. Второй раз за полгода. Стоит он 65 млн фунтов или нет — вопрос риторический, правильный ответ на него: уже не узнаем. «Лестер» захотел 95 млн фунтов (The Telegraph), и тут сдался Хосеп Гвардиола: «Мы пытались его подписать, все это знают. Но не смогли, потому что просто не можем себе позволить потратить сумму, которую они требуют».

Посреди саги высказался Пюэль — возможно, некстати: «Может, летом он будет стоить даже больше 100 млн фунтов. Он очень мотивирован, остаётся на дополнительные занятия и в отличной форме. Он хочет играть». Неизвестно, за какую команду так хотел играть Рияд, что даже оставался на дополнительные занятия после тренировок, но с момента закрытия трансферного окна он на тренировки не выходил.

Пора ждать лета и уходить

31 января Марез не пришёл на утреннюю тренировку, а вечером пропустил матч с «Эвертоном», который его команда проиграла. 1 февраля он снова не пришёл на тренировку, а ряд СМИ написали, что «Лестер» оштрафовал игрока на 200 тыс. фунтов за прогулы. 2 февраля стало ясно: даже если штраф и был, Марезу на него плевать. Он опять проигнорировал тренировку.

Теперь в глупом положении оказался уже клуб. Тренер беспомощно сказал: «Надеюсь, что Рияд скоро вернётся и будет с радостью играть за нас». На следующий день повторил: «Надеюсь, Рияд всё обдумает и вернётся в команду. Трансферное окно закпылось, мы приняли решение, которое было лучшим для нас. Теперь всем надо проявлять профессионализм». 3 февраля, перед матчем с «Суонси» (Марез так и не появился), Пюэль выдал очередную надежду: «Надеюсь, он прояснит свои мысли и вернётся. Я понимаю его разочарование, но в “Лестере” он сможет реализовать свои амбиции». Через несколько часов, после ничьей со «Суонси», тренер сменил пластинку: «Я думаю о тех игроках, которые у меня есть. Я разочарован всей этой ситуацией».

Но разочарование Пюэля повлияло на Мареза не больше, чем возможность удовлетворять свои амбиции с «Лестере». На тренировках он по-прежнему не появляется. Уже неделю. Вчера стало известно, что матч с «Ман Сити» 10 февраля он тоже пропустит.

Дело дошло до вмешательства профсоюза футболистов Британии. Профсоюз предложил помочь игроку найти компромисс с клубом, выступить посредником на переговорах. Представитель организации Гордэн Тэйлор признался, что ни одна сторона не выразила заинтересованности в его услугах. Тем временем «неназванный друг» Мареза сообщил СМИ, что футболист находится в депрессии.

Неправы все

Первое, на что надо обратить внимание (не по значимости, а просто по уровню абсурда): в клубе перед прессой за всю ситуацию с Марезом отдувается тренер. Клод Пюэль пришёл по ходу сезона, влияния на трансферы не имеет. Это точно не стереотипный британский менеджер, который заправляет всеми делами, включая финансовые. Но объяснять, что происходит и в чём позиция клуба, приходится именно ему. Получается закономерно плохо. Этим должен заниматься другой человек. Спортивный директор, например. Кстати, вы знаете, как зовут спортивного директора «Лестера»? Джон Радкин. Когда вы в последний раз слышали это имя?

Второе. Иан Райт прав. Экс-футболист, который сейчас работает ведущим в Sky Sports, просто размазал Мареза. «Он ведёт себя непрофессионально. Интерес “Ман Сити”? Какая разница, чей интерес? Есть контракт, его надо выполнять». Всё так и есть. Марез — футболист, отношение к делу которого вызывало подозрения даже у Клаудио Раньери. «Конечно, мы не сливали тренера», — возмущался потом Рияд на фоне чёрной серии, когда Раньери уволили. Так что всё по делу. Но есть и третье.

Третье. Гари Линекер тоже прав. Он размазал не игрока, а клуб. Одним твитом. «Они отказались продавать за 60 млн фунтов игрока, который не попадает даже на скамейку запасных. Суперклуб».

Это самое главное. О чём вообще думают в клубе? Можно долго вести бесплодные споры о том, на чьей сторону правда (1. «Контракт есть контракт» 2. «Ему обещали и обманули»), после которых каждый останется при своём первоначальном мнении. Но если рассуждать не с точки зрения справедливости, а здравого смысла: чего хочет «Лестер»? Получить 100 млн за игрока, на которого только один покупатель и который не хочет оставаться? За игрока, который осенью, когда его не отпустили в «Барселону», полтора месяца валял дурака на поле? Серьёзно?