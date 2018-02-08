Марез бойкотирует «Лестер» послы срыва трансфера в «Ман Сити»
Хроника конфликта и пара выводов о ситуации, в которой должно быть стыдно всем.
Хроника конфликта и пара выводов о ситуации, в которой должно быть стыдно всем.
«Мы с президентом клуба договаривались, что я останусь ещё на сезон, и меня отпустят. Сейчас правильное время, чтобы покинуть “Лестер”. Здесь я испытал всё». Рияд Марез сказал это в интервью алжирскому телеканалу Elheddaf 10 июня 2017 года, когда сезон закончился. Уже тогда он ждал, что «Лестер» продаст его в другой клуб. С этого всё и началось.
Лето: пора уходить
Шло лето, и «Лестер» получил несколько предложений. Обычно в таких случаях можно ссылаться только на слухи в прессе и несбывшиеся инсайды, но факт переговоров по Марезу подтвердил новый спортивный директор «Ромы» Мончи. Оправдываясь за то, что не смог привезти в клуб алжирца вместо уехавшего египтянина, Мончи осенью рассказал много интересного. «Мы хотели взять техничного левшу на фланг и, конечно, рассматривали Мареза. Но не смогли договориться с клубом. «Лестер» просто отказался его отпускать. Проблема была не в нашем предложении, «Лестер» отказал и «Барселоне».
Повторюсь, обычно такие подробности остаются в тайне, просто Мончи нужно было объяснить разочарованным болельщикам вялую трансферную политику. Если сопоставить его слова с последним днём летнего трансферного окна, когда Марез отпросился из расположения сборной, картина становится прозрачной. Переговоры с «Барселоной» продолжались, и Марез был готов приехать, чтобы быстро подписать документы в последний момент. Но не срослось. Надо думать, алжирец чувствовал себя довольно глупо, возвращаясь в расположение сборной первого сентября.
Зима: пора уходить
После этого Марез бросил играть. За полтора месяца — с начала сентября до середины октября — на его счету ни одного результативного действия за «Лестер». Команда шла в зоне вылета, а в прессе появлялись новости из «собственных источников», что он точно покинет клуб зимой. В принципе, догадаться, кто мог сливать информацию этим источникам, нетрудно.
Через полтора месяца Марез встряхнулся и заиграл. В «Лестере» поменялся тренер, с Клодом Пюэлем команда стала больше владеть мячом, и Рияду это вполне подошло. С середины октября он сыграл в 20 матчах и набрал 15 голов и ассистов. А команда совершила впечатляющий скачок с 18-го на восьмое место. Видимо, амбиции футболиста
Об интересе «Ман Сити» знают все. Что нужно уточнить:
Посреди саги высказался Пюэль — возможно, некстати: «Может, летом он будет стоить даже больше 100 млн фунтов. Он очень мотивирован, остаётся на дополнительные занятия и в отличной форме. Он хочет играть». Неизвестно, за какую команду так хотел играть Рияд, что даже оставался на дополнительные занятия после тренировок, но с момента закрытия трансферного окна он на тренировки не выходил.
Пора ждать лета и уходить
31 января Марез не пришёл на утреннюю тренировку, а вечером пропустил матч с «Эвертоном», который его команда проиграла. 1 февраля он снова не пришёл на тренировку, а ряд СМИ написали, что «Лестер» оштрафовал игрока на 200 тыс. фунтов за прогулы. 2 февраля стало ясно: даже если штраф и был, Марезу на него плевать. Он опять проигнорировал тренировку.
Теперь в глупом положении оказался уже клуб. Тренер беспомощно сказал: «Надеюсь, что Рияд скоро вернётся и будет с радостью играть за нас». На следующий день повторил: «Надеюсь, Рияд всё обдумает и вернётся в команду. Трансферное окно закпылось, мы приняли решение, которое было лучшим для нас. Теперь всем надо проявлять профессионализм». 3 февраля, перед матчем с «Суонси» (Марез так и не появился), Пюэль выдал очередную надежду: «Надеюсь, он прояснит свои мысли и вернётся. Я понимаю его разочарование, но в “Лестере” он сможет реализовать свои амбиции». Через несколько часов, после ничьей со «Суонси», тренер сменил пластинку: «Я думаю о тех игроках, которые у меня есть. Я разочарован всей этой ситуацией».
Но разочарование Пюэля повлияло на Мареза не больше, чем возможность удовлетворять свои амбиции с «Лестере». На тренировках он
Дело дошло до вмешательства профсоюза футболистов Британии. Профсоюз предложил помочь игроку найти компромисс с клубом, выступить посредником на переговорах. Представитель организации Гордэн Тэйлор признался, что ни одна сторона не выразила заинтересованности в его услугах. Тем временем «неназванный друг» Мареза сообщил СМИ, что футболист находится в депрессии.
Неправы все
Первое, на что надо обратить внимание (не по значимости, а просто по уровню абсурда): в клубе перед прессой за всю ситуацию с Марезом отдувается тренер. Клод Пюэль пришёл по ходу сезона, влияния на трансферы не имеет. Это точно не стереотипный британский менеджер, который заправляет всеми делами, включая финансовые. Но объяснять, что происходит и в чём позиция клуба, приходится именно ему. Получается закономерно плохо. Этим должен заниматься другой человек. Спортивный директор, например. Кстати, вы знаете, как зовут спортивного директора «Лестера»? Джон Радкин. Когда вы в последний раз слышали это имя?
Второе. Иан Райт прав.
Третье. Гари Линекер тоже прав. Он размазал не игрока, а клуб. Одним твитом. «Они отказались продавать за 60 млн фунтов игрока, который не попадает даже на скамейку запасных. Суперклуб».
Это самое главное. О чём вообще думают в клубе? Можно долго вести бесплодные споры о том, на чьей сторону правда (1. «Контракт есть контракт» 2. «Ему обещали и обманули»), после которых каждый останется при своём первоначальном мнении. Но если рассуждать не с точки зрения справедливости, а здравого смысла: чего хочет «Лестер»? Получить 100 млн за игрока, на которого только один покупатель и который не хочет оставаться? За игрока, который осенью, когда его не отпустили в «Барселону», полтора месяца валял дурака на поле? Серьёзно?
Нет смысла считать на калькуляторе, кто меньше неправ в этой ситуации. Важнее, что она — независимо от того, чем всё закончится, — невыгодна всем. «Лестеру», который опять оказался в центре скандала и начал терять простые очки. И как минимум на время потерял лидера, причём бесплатно. Марезу, который хотел стать чемпионом Испании или Англии ещё раз, а вместо этого попробует удовлетворить свои амбиции на