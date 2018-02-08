Луис Энрике сменит Конте до конца сезона и подпишет контракт с «Челси» до 2020 года
Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сменит Антонио Конте на посту наставника «Челси» еще до завершения сезона-2017/18, сообщает Sport.
Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сменит Антонио Конте на посту наставника «Челси» еще до завершения сезона-2017/18, сообщает Sport.
По информации источника, испанский специалист согласовал с «синими» условия личного контракта. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/20.
Ранее появлялась информация о том, что игроки «Челси» жалуются на однообразные и интенсивные тренировки, которые приводят к травмам, а также «постоянно плохое настроение» итальянского специалиста.
Напомним, «Челси» в двух последних матчах чемпионата Англии потерпел два разгромных поражения от команд из середины турнирной таблицы. «Синие» поочередно уступили «Борнмуту» (0:3) и «Уотфорду» (1:4). После 26 туров команда Конте, в прошлом сезоне выигравшая чемпионат, занимает четвертое место. В ее активе 50 очков. Отставание от идущего первым «Манчестер Сити» составляет 19 баллов.