Луис Энрике сменит Конте до конца сезона и подпишет контракт с «Челси» до 2020 года

Источник: Reuters

По информации источника, испанский специалист согласовал с «синими» условия личного контракта. Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/20.

Ранее появлялась информация о том, что игроки «Челси» жалуются на однообразные и интенсивные тренировки, которые приводят к травмам, а также «постоянно плохое настроение» итальянского специалиста.