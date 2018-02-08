Зидан требует от игроков «Реала» большей отдачи

По итогам 22 туров чемпионата Испании «Реал» провёл 21 матч, набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Команда уже выбыла из розыгрыша Кубка страны и практически потеряла шансы на победу в Примере, поскольку отстаёт от занимающей 1-е место «Барселоны» на 19 очков. В плане трофеев «сливочные» могут надеяться лишь на победу в Лиге чемпионов, где им предстоит встретиться в 1/8 финала турнира с «ПСЖ».