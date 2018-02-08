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06:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан требует от игроков «Реала» большей отдачи

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан недоволен отдачей своих подопечных на тренировках и в матчах, сообщает Marca.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации источника, французский специалист потребовал от своих подопечных большего энтузиазма и вклада в победу.

По итогам 22 туров чемпионата Испании «Реал» провёл 21 матч, набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Команда уже выбыла из розыгрыша Кубка страны и практически потеряла шансы на победу в Примере, поскольку отстаёт от занимающей 1-е место «Барселоны» на 19 очков. В плане трофеев «сливочные» могут надеяться лишь на победу в Лиге чемпионов, где им предстоит встретиться в 1/8 финала турнира с «ПСЖ».

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