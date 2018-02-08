«Севилья» вышла в финал Кубка Испании
«Севилья» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании обыграла «Леганес» — 2:0.
«Севилья» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании обыграла «Леганес» — 2:0.
По голу в этой встрече забили Хоакин Корреа и Франко Васкес. Первый матч завершился со счетом 1:1, севильцы вышли в финал турнира.
Соперником «Севильи» по решающему матчу станет победитель пары «Барселона» — «Валенсия». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу каталонцев, ответный состоится 8 ферваля.
Кубок Испании.
½ финала.
Ответный матч.
«Севилья» — «Леганес» — 2:0 (1:0).
Голы: Корреа, 15 (1:0). Васкес, 89 (2:0).
«Севилья»: С. Рико, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега (Писарро, 84), Н`Зонзи, Сарабия (Лаюн, 74), Васкес, Корреа, Муриэль (Рамирес, 80).
«Леганес»: Чампанье, Тито (Мантовани, 84), Сиовас, Бустинса, Д. Рико, Рубен Перес, Габриэл, Эрасо (Брашанац, 58), Амрабат (Рауль Гарсия, 73),
Предупреждение: Амрабат, 50.
Судья: Эстрада Фернандес.
7 февраля. Севилья. Стадион «Ramon Sanchez Pizjuan».