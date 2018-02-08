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01:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Севилья» вышла в финал Кубка Испании

«Севилья» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании обыграла «Леганес» — 2:0.

Источник: РИА "Новости"

По голу в этой встрече забили Хоакин Корреа и Франко Васкес. Первый матч завершился со счетом 1:1, севильцы вышли в финал турнира.

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Соперником «Севильи» по решающему матчу станет победитель пары «Барселона» — «Валенсия». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу каталонцев, ответный состоится 8 ферваля.

Кубок Испании.

½ финала.

Ответный матч.

«Севилья» — «Леганес» — 2:0 (1:0).

Голы: Корреа, 15 (1:0). Васкес, 89 (2:0).

«Севилья»: С. Рико, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега (Писарро, 84), Н`Зонзи, Сарабия (Лаюн, 74), Васкес, Корреа, Муриэль (Рамирес, 80).

«Леганес»: Чампанье, Тито (Мантовани, 84), Сиовас, Бустинса, Д. Рико, Рубен Перес, Габриэл, Эрасо (Брашанац, 58), Амрабат (Рауль Гарсия, 73), Эль-Жар, Бовю.

Предупреждение: Амрабат, 50.

Судья: Эстрада Фернандес.

7 февраля. Севилья. Стадион «Ramon Sanchez Pizjuan».

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