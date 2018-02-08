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01:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Порту» переиграл «Спортинг» в первом матче полуфинала Кубка Португалии

В Порту завершилась первая игра полуфинала Кубка Португалии.

Источник: РИА "Новости"

Одноимённый клуб «Порту» оказался сильнее лиссабонского «Спортинга» — 1:0.

Единственный мяч во встрече на 60-й минуте оформил бразильский нападающий хозяев Тикиньо. В роли ассистента выступил португалец Сержиу Оливейра. На второй добавленной минуте второго тайма арбитр Жоау Педриу Пиньейру удалил с поля за вторую жёлтую карточку игрока «Спортинга» Маркоса Акунью.

Ответная встреча пройдёт в Лиссабоне 18 апреля. Во втором полуфинале Кубка Португалии сыграют «Авеш» и «Калдаш» (28 февраля, 18 апреля).

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