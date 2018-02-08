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01:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Хунтелара принес победу «Аяксу» в гостевом мачте с «Родой»

В матче 22-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» в результативном матче переиграл «Роду».

Источник: Reuters

Встреча, проходившая в Керкраде на стадионе «Паркстад Лимбург», завершилась победой гостей со счетом 4:2.

В составе «Аякса» дублем отметился Клас-Ян Хунтелар. Ещё по голу на счету Донни ван де Бека и Хакима Зиеша. У «Роды» по мячу оформили Симон Густафссон и Йорн ван Камп.

«Аякс» расположился на второй строчке Эрдевизии, отставая от лидирующего «ПСВ» на 7 очков.

Аякс
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