Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Надежда Грановская сыграла свою первую главную роль в кино
Виноград назвали полезным при депрессии
Всего 10 вопросов, которые помогут выявить у ребенка аутизм
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Земфира порадовала поклонников новым фото
Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
9.02
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
9.02
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
9.02
Атлетик
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
10.02
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
10.02
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Все события
Боевики переругались из-за тела русского летчика - СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…»
CAS огласит решение по апелляциям 47 россиян в ближайшие 24 часа
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Наталья Водянова примерила космический образ
Атмосфера Земли кишит вирусами и бактериями
Медитация не поможет стать лучше
Страшные и красивые: петербуржцы публикуют фото сосулек
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Фоторепортажи
10Гассиев нокаутировал Дортикоса
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» обыграл «Монпелье» и вышел в ¼ финала Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Монпелье» принимал на своём поле «Лион».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Максвелл Корне и Набиль Фекир, а за хозяев гол забил Нанитамо Иконе. Таким образом, «Лион» вышел в ¼ финала Кубка Франции, а «Монпелье» своё участие в турнире закончил.

В других матчах 1/8 финала, которые состоялись сегодня, «Кан» по пенальти оказался сильнее «Метца» (2:2, по пенальти — 3−2), «Ланс» обыграл «Труа» (1:0), а «Шамбли» одержал победу над «Гранвилем» (1:0).

Лион
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монпелье
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки
Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу
«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…»
CAS огласит решение по апелляциям 47 россиян в ближайшие 24 часа
Стало известно количество участников церемонии открытия ОИ от РФ
Глава WADA: Россия не выполнила два условия
Российский вратарь отдал голевую передачу в матче НХЛ
Фигуристы Коляда, Тарасова и Морозов начнут турнир команд на ОИ
Матч НБА был отменен из-за протечки крыши (видео)
Спорт-Экспресс
Авто
Новый Ford для серьезного бездорожья: секретов больше нет Ford представил «прокачаную» для выездов на бездорожье версию пикапа Ranger, которая получила приставку Raptor
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
В Германии обнародовали запрещенные детские имена В Германии все чаще родители стараются дать своим детям имена, которые бы выделяли их из общей массы сверстников.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь