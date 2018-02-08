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«Лион» обыграл «Монпелье» и вышел в ¼ финала Кубка Франции
В матче 1/8 финала Кубка Франции «Монпелье» принимал на своём поле «Лион».
В матче 1/8 финала Кубка Франции «Монпелье» принимал на своём поле «Лион».
Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Максвелл Корне и Набиль Фекир, а за хозяев гол забил Нанитамо Иконе. Таким образом, «Лион» вышел в ¼ финала Кубка Франции, а «Монпелье» своё участие в турнире закончил.
В других матчах 1/8 финала, которые состоялись сегодня, «Кан» по пенальти оказался сильнее «Метца» (2:2, по пенальти — 3−2), «Ланс» обыграл «Труа» (1:0), а «Шамбли» одержал победу над «Гранвилем» (1:0).