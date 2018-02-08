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Тоттенхэм Хотспур
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01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» обыграл «Ньюпорт Каунти» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В переигровке 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле «Ньюпорт Каунти».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей отличился Эрик Ламела, а ещё один гол провёл в собственные ворота защитник гостей Дэн Батлер. Напомним, первый матч команды завершили со счётом 1:1. Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Ньюпорт Каунти» своё участие в турнире закончил.

В 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» встретится с «Рочдейлом». Встреча состоится 18 февраля.

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